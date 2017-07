Na mýte vybral štát za prvý polrok takmer 100 mil.eur

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest uhradili nákladné autá na mýte v prvom polroku tohto roka štátu 99,55 milióna eur. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka to znamená nárast o 3,5 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Čo sa týka samotného júna tohto roka, počas neho vybral štát na mýte 17,93 milióna eur. Pritom za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest to bolo 11,92 milióna eur a na cestách prvej triedy sa vybralo 6,01 milióna eur.doplnil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy Anton Bódis. Dňom s najvyšším denným výberom v sledovanom mesiaci bol podľa neho 12. jún so sumou 800.551 eur.Ku koncu júna bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 269.762 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak ich počet vzrástol o 1982 kusov. Z toho 73,1 % registrovaných palubných jednotiek využívali vozidlá zo zahraničia.