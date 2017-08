Na Námestí slobody sa začína séria kultúrnych akcií

Na snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR/Jakub Kotian Na snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 25. augusta (TASR) – Urobiť z Námestia slobody opätovne obľúbené miesto spoločenského života. S týmto cieľom sa bratislavská samospráva púšťa do organizovania pravidelných kultúrno-spoločenských akcií na jednom z najznámejších miest hlavného mesta."Námestie slobody je unikátny verejný priestor, chceme mu vrátiť život, dodať novú energiu," uviedol bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Pilotné podujatie s príznačným názvom Námestie slobody ožíva sa uskutoční dnes o 18.00 h. Jeho súčasťou je vystúpenie tanečníkov, cirkusové predstavenia i tanečné a cirkusové workshopy. Paralelne bude na námestí prebiehať športové cvičenie "Letný BODYWORK pre všetkých" s profesionálnou IFAA inštruktorkou. Cvičenie s pomôckami dynaband a over ball bude zamerané na spaľovanie telesného tuku, posilnenie a tvarovanie problémových partií tela. Návštevníci si tiež budú môcť na informačných paneloch pozrieť výstavu historických fotografií Námestia slobody so stručným popisom jednotlivých historických období. Novinkou na Námestí slobody bude bezplatné wifi pripojenie v celom areáli.Podujatie je súčasťou celkovej revitalizácie námestia. V rámci jej prvej etapy mesto pristúpilo k orezu drevín, odstraňovaniu grafiti, oprave mobiliáru i architektúry. V druhej etape bude v septembri vyhlásená medzinárodná súťaž architektonických nápadov, ktorá by mala priniesť nový koncept využitia jednotlivých prvkov námestia. Podnety zo súťaže chce mesto zrealizovať v roku 2018.Primátor Bratislavy upozorňuje, že kultúrne podujatie a obnovenie spoločenského života na námestí sú dôležitou podmienkou udržateľnosti zmien, ktoré revitalizácia prinesie. "Iba tam, kde je sociálna kontrola, kde sa pohybujú ľudia, tam sa zároveň darí vytláčať aj rôzne negatívne javy, ako je napríklad vandalizmus a sprejerstvo," dodal primátor i v súvislosti s nedávnym posprejovaním novo natretých lavičiek a múrikov na Námestí slobody.V tejto súvislosti avizoval primátor vyššiu kontrolu a monitorovanie Námestia slobody zo strany mestskej i štátnej polície, oznámil tiež inštalovanie bezpečnostných kamier v areáli a oznámil aj iniciatívu užšej spolupráce pri využívaní a ochrane verejného priestoru medzi hlavným mestom a inštitúciami a prevádzkami, ktoré na námestí sídlia.