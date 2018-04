Na námestí v centre Prievidze postavia dievčatám a ženám máj

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prievidza 30. apríla (TASR) - V Prievidzi si v pondelok popoludní pripomenú tradíciu stavania mája. Súčasťou programu na Námestí slobody bude i jarná edícia blšieho trhu. V Necpaloch si v závere týždňa budú môcť obyvatelia zase zaspomínať na májové veselice. Informovala TASR Nina Pekárová z Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi."Spoločné máje na námestiach sa dnes stavajú aj v iných mestách a obciach. Strom ozdobený stuhami tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje vitalitu nositeliek života. Inak tomu nebude ani na Námestí slobody v Prievidzi. Od 16.00 h je pripravený program s Detským folklórnym súborom Malý Vtáčnik, Folklórnym súborom Vtáčnik a Folklórnym súborom Senior Vtáčnik," načrtla Pekárová.Predzvesťou stavania mája bude i jarná edícia blšieho trhu, ktorá sa bude konať od 13.00 do 16.00 h a prinesie množstvo zberateľských predmetov, retro kúskov, ručne vyrobený sortiment, knihy a oblečenie pre deti i dospelých."Na prvomájové veselice si verejnosť bude môcť zaspomínať na majálese, ktorý sa uskutoční v piatok 4. mája o 18.00 h v Kultúrnom dome Necpaly. Do tanca i do spevu zahrá hudobná skupina Duo Band," dodala Pekárová.