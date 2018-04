Na naše územie s dažďovými kvapkami padá aj piesok zo Sahary

Piesok zo Sahary na aute v Bratislave. Foto: TASR/AP Piesok zo Sahary na aute v Bratislave. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Saharský piesok sa dostal na Slovensko. Do atmosféry ho priniesli silné vzdušné prúdy a dažďové kvapky ho zniesli k zemi. Na hladkých povrchoch, napríklad na karosériách áut, zaznamenal v pondelok ráno viditeľnú stopu.Meteorológ Peter Hrabčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pre TASR vysvetlil, že nejde o ojedinelý jav. Naopak, k preneseniu saharského prachu do našej oblasti prichádza nezriedka. "Stačí k tomu vhodná poveternostná situácia, v ktorej sa skombinujú piesková búrka na Sahare a silné juhozápadné prúdenie, ktoré piesok z púšte donesie až k nám," ozrejmil.Dodal, že v priebehu tohtoročného apríla ide už o tretiu takúto epizódu. "Táto vlna je však výnimočná tým, že toho prachu sa dostalo do atmosféry skutočne veľa," upozornil.Saharský prach sa k slovenskej zemi môže zniesť aj v nasledujúcich hodinách na celom území Slovenska. "V podstate všade tam, kde zaprší, budú dažďové kvapky obsahovať aj drobné čiastočky Sahary," uviedol Hrabčák.