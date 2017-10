Na návštevu SR pricestuje šéf Poslaneckej snemovne ČR

Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (vpravo) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček (vľavo). Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

TASR prináša výberovú chronológiu oficiálnych návštev predsedov parlamentov ČR a SR.



7. januára 1993 - V českej Prahe sa prvýkrát stretli parlamentné delegácie Českej národnej rady (ČNR) a Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vedené Milanom Uhdem a Ivanom Gašparovičom.



11. októbra 1993 - Na prvú oficiálnu návštevu SR prišla delegácia Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vedená jeho predsedom M. Uhdem. S I. Gašparovičom rokovala o rozvoji vzájomných vzťahov.



9. - 10. októbra 2000 - Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Václav Klaus. Okrem predsedu NR SR Jozefa Migaša rokoval Klaus aj s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom a šiestimi predsedami slovenských poslaneckých klubov. Rozhovorom dominovala otázka rozširovania Európskej únie a spolupráca našich krajín na úrovni Vyšehradskej štvorky. Na Bratislavskom hrade vystúpil Klaus s prednáškou na tému Európske integračné a dezintegračné procesy v ich ekonomickom kontexte.



4. - 5. októbra 2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš navštívil na pozvanie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Václava Klausa Českú republiku. Prijali ho aj prezident Václav Havel, premiér Miloš Zeman a predseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart. S českými partnermi predovšetkým rokoval o posilnení medziparlamentnej spolupráce.



29. októbra 2002 - Predseda NR SR Pavol Hrušovský prijal predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka, ktorý vyhlásil, že ČR a SR by mali presadzovať spoločnú interpretáciu Benešových dekrétov a povojnovej legislatívy a dohodnúť sa na charaktere diskusie o nich. Zaorálka prijali aj prezident SR Rudolf Schuster, premiér Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.



25. - 26. novembra 2003 - Národné parlamenty by si mali udržať svoj význam aj v budúcej spoločnej Európe a naďalej je potrebné rozvíjať tradíciu Vyšehradskej štvorky. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský a predseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Počas rozhovoru s premiérom Mikulášom Dzurindom sa zaujímal o prebiehajúce ekonomické reformy na Slovensku. Prijal ho aj prezident SR Rudolf Schuster. Pithart vo svojej prednáške študentov Univerzity Komenského v Bratislave stručne oboznámil so vznikom druhej komory Parlamentu ČR a jej fungovaním. Stretol sa tiež s českými krajanmi a riaditeľom vydavateľstva Kalligram Lászlóm Szigetim, navštívil Národnú knižnicu v Martine. V Masarykovom dome v Bystričke sa stretol s vedením Klubu priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a v Martine s členmi regionálnej organizácie krajanov.



2. - 3. februára 2005 – V Českej republike aj na Slovensku chýba dostatočne široká diskusia o európskej ústavnej zmluve. Zhodli sa na tom v Bratislave predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský. Sobotka ocenil slovenské reformy, predovšetkým v oblasti daní, zdravotníctva a sociálnych vecí. Rokoval tiež s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom a prezident SR Ivan Gašparovič sa mu poďakoval za nezištnú pomoc a solidaritu českých občanov Vysokým Tatrám postihnutým víchricou koncom minulého roka. Přemysl Sobotka sa stretol aj so šéfom rezortu zdravotníctva Rudolfom Zajacom a primátorom Andrejom Ďurkovským. Spolu so sprievodom si prezrel Primaciálny palác i časť historického jadra mesta.



15. - 17. mája 2005 – Na oficiálnu návštevu ČR pricestoval do Prahy predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský s manželkou Helenou. V jeho sprievode boli aj predseda Zahraničného výboru NR SR Pavol Paška a členka výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre zdravotníctvo Mária Majdová. Hrušovský sa stretol s predsedom českej Poslaneckej snemovne Lubomírom Zaorálkom. Ako prvý ústavný činiteľ SR rokoval s vtedy novým českým premiérom Jiřím Paroubkom. Návštevou radnice a priemyselnej zóny v Liberci vyvrcholila jeho oficiálna návšteva v ČR. Na severe Čiech ho sprevádzal predseda českého Senátu Přemysl Sobotka. Liberecký kraj je partnerským krajom Prešovského kraja. Po živelnej pohrome vo Vysokých Tatrách prišla z Liberca na Slovensko aj finančná pomoc. Predseda NR SR za to v Liberci poďakoval s tým, že ho toto gesto dojalo.



19. - 21. septembra 2006 - Na návštevu Slovenska pricestoval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Miloslav Vlček. Hneď po prílete sa stretol s premiérom Robertom Ficom. Druhý deň absolvoval bilaterálne rokovania so svojím partnerom a hostiteľom, predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom. Vlčeka prijal aj prezident SR Ivan Gašparovič. Popoludní zavítal do Štúrova, kde si prezrel závod na výrobu hydroizolácií. Návštevou Vysokých Tatier ukončil tretí deň pobytu na Slovensku. Hostí prijal primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Prítomní boli aj veľvyslanci oboch krajín - Vladimír Galuška (ČR) a Ladislav Ballek (SR). V sprievode predsedu NR SR Pavla Pašku si prezrel kalamitou postihnuté slovenské veľhory aj z výšky Lomnického štítu.



5. - 6. októbra 2006 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška odcestoval do Českej republiky na prvú oficiálnu zahraničnú návštevu od nástupu do funkcie. Rokoval so svojím partnerom, predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Miloslavom Vlčekom. V druhý deň návštevy ho prijali český prezident Václav Klaus, predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a premiér Mirek Topolánek. Členmi parlamentnej delegácie boli podpredseda NR SR Miroslav Číž (Smer-SD), poslanci Stanislav Janiš (SDKÚ-DS), Gyula Bárdos (SMK), Ivan Šaško (SNS), Zdenka Kramplová (ĽS-HZDS) a Martin Fronc (KDH).



19. - 20. septembra 2010 - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Sulík uskutočnil návštevu Českej republiky. Stretnutím s predsedníčkou českej Poslaneckej snemovne Miroslavou Němcovou (ODS) sa 20.9. v Prahe začal program predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka (SaS). Ten do budovy dolnej komory českého parlamentu prišiel netradične peši. V rámci prvej oficiálnej návštevy Českej republiky Sulíka prijal aj český prezident Václav Klaus a predseda Senátu, hornej parlamentnej komory, Přemysl Sobotka (ODS). Jednou z tém, o ktoré sa českí partneri zaujímali, boli skúsenosti SR s referendami.



18. mája 2011 - O posilnení spolupráce medzi slovenským a českým zákonodarným zborom hovoril v Bratislave predseda Národnej rady (NR) SR Richard Sulík (SaS) s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (ČR) Miroslavou Němcovou (ODS). Českých poslancov zaujímali skúsenosti Slovenska zo vstupu do eurozóny. Němcovú prijal aj prezident SR Ivan Gašparovič a premiérka SR Iveta Radičová.



4. júna 2012 - Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) navštívil českú metropolu. Počas návštevy Prahy sa stretol s najvyššími predstaviteľmi ČR vrátane prezidenta ČR Václava Klausa. Absolvoval aj stretnutie s predsedom Senátu Parlamentu ČR Milanom Štěchom, so šéfom českej vlády Petrom Nečasom aj s predsedníčkou Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou. Šéf slovenského zákonodarného zboru navštívil hrob neznámeho vojaka a položil kytice na Čestnom dvore. Potom si pozrel budovu Národného pamätníka na Vítkove a jeho expozície. Paška sa stretol tiež s prvým podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí ČR Karlom Schwarzenbergom. Následne ho čakala prehliadka Kláštorného pivovaru Strahov a slávnostná večera podávaná Štěchom.



22. - 23. januára 2014 - Jediný otvorený problém, ktorý medzi sebou majú Slovenská republika a Česká republika, je zrozumiteľnosť slovenčiny pre mladú českú generáciu. Po stretnutí s predsedom českej Poslaneckej snemovne Janom Hamáčkom (ČSSD) to vyhlásil predseda NR SR Pavol Paška (Smer-SD). Hamáček v rámci dvojdňovej oficiálnej návštevy SR položil kvety na hrob Alexandra Dubčeka. Popoludní rokoval s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD), prijal ho prezident SR Ivan Gašparovič a stretol sa aj s primátorom hlavného mesta SR Milanom Ftáčnikom. Druhý deň návštevy položil veniec k Pamätníku M. R. Štefánika, rokoval s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), stretol sa s krajanmi na Veľvyslanectve ČR v SR.



6. júna 2016 – Malé štáty nemôžu byť trestané za svoj názor a to ani v otázke odmietania povinných kvót, zhodli sa na rokovaní v Prahe predsedovia Národnej rady SR a Senátu Parlamentu ČR Andrej Danko a Milan Štěch. Predseda NR SR bol v Prahe na prvej oficiálnej návšteve. Sprevádzali ho podpredsedovia slovenského parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), Andrej Hrnčiar (#Sieť) a Lucia Nicholsonová (SaS). Delegácia sa stretla aj s ministrom zahraničných vecí Lubomírom Zaorálkom a prezrela si byt Jana Masaryka, ministra zahraničných vecí Československej republiky v rokoch 1940-1948 a syna prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka. Danko rokoval tiež s predsedom českej vlády Bohuslavom Sobotkom a povečeral so šéfom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom Hamáčkom.



25. - 26. septembra 2017 - Česko-slovenské priateľstvo a koordinácia sú veľmi dôležité, aby obe krajiny mohli v Európe presadzovať národné záujmy, uviedol český premiér Bohuslav Sobotka pri prijatí predsedu Národnej rady SR Andreja Danka. Stretnutie s predsedom českej vlády bolo prvým bodom dvojdňovej oficiálnej návštevy, ktorú Danko spolu s ďalšími členmi slovenskej delegácie absolvoval v Českej republike. Predseda NR SR sa po rokovaní s českým premiérom v Prahe presunul do mesta Mladá Boleslav. Nasledujúci deň rokoval s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jánom Hamáčkom i predsedom Senátu ČR Milanom Štěchom a takisto ho prijal pražský kardinál Dominik Duka. Záver návštevy patril stretnutiu s krajanmi. Spisovateľka Agáta Schindler prezentovala v Slovenskom inštitúte v Prahe svoju novú knihu o osudoch židovských hudobníkov, ktorí sa stali obeťami nacizmu.



Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenskú republiku vo štvrtok (5.10.) oficiálne navštívi predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček (ČSSD). Na Slovensku sa zdrží do piatka (6.10.).Vo štvrtok dopoludnia sa stretne s predsedom NR SR Andrejom Dankom (SNS) na Bratislavskom hrade. Popoludní spolu lídri odletia do Popradu.V piatok doobeda bude nasledovať pietny akt kladenia vencov k Pamätníku česko-slovenských vojakov na Dukle, kde s príhovorom vystúpi Danko. Ďalší pietny akt sa uskutoční pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku.