Na Netradičnom jarmoku prekonali rekord v klobúkovom tanci

Levice 19. mája (TASR) - V rámci 3. ročníka Dní mesta Levice, ktoré vrcholia v týchto dňoch podujatím Netradičný jarmok, sa dnes jeho návštevníci pokúsili prekonať slovenský rekord v klobúkovom tanci, čo sa im napokon podarilo.Záujemcovia sa registrovali od 16.00 h a po krátkom nácviku na Námestí hrdinov sa do tanca pustili naostro. Na prekonanie minuloročného rekordu na Liptove bolo potrebných viac ako 90 účastníkov.vyjadril sa zástupca primátora mesta Levice Ján Krtík.Samospráva sa však nemohla spoliehať na to, že si každý z účastníkov donesie vlastný klobúk. "Pripravili sme sa na to. Odhadli sme, koľko ľudí budeme vedieť presvedčiť a tipli sme si, že 130 klobúkov by malo stačiť. Napokon sa zapísaný počet účastníkov a aj tých, ktorí naozaj tancovali, vyšplhal na číslo 129," dodal Krtík.