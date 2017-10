Na newyorskom Manhattane vrazilo vozidlo do ľudí, hlásia šesť mŕtvych

Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. októbra (TASR) - Najmenej šesť mŕtvych si vyžiadal v utorok incident na newyorskom Manhattane, kde vodič nákladného vozidla zrazil viacerých ľudí. Informovala o tom spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na políciu.Páchateľa, ktorý z vozidla vystúpil so zbraňou v ruke, na mieste policajti postrelili, zadržali a previezli na ošetrenie do nemocnice. Podľa predbežného vyšetrovania páchateľ konal sám a úmyselne. Polícia predbežne uvažuje o teroristickom motíve.Na miesto činu mieria newyorský starosta Bill de Blasio, ako aj guvernér štátu New York Andrew Cuomo.