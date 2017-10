Na nitrianskom autosalóne predstavuje 220 vystavovateľov 26 značiek

Ilustračná snímka. Foto: AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA Foto: AUTOSALÓN AUTOSHOW NITRA

Nitra 5. októbra (TASR) – Celkovo 220 vystavovateľov sa prezentuje na 24. ročníku výstavy Autosalón – Autoshow Nitra 2017, ktorý sa dnes začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Vystavovatelia ponúkajú 26 automobilových značiek, ktoré predstavujú 35 noviniek, informoval riaditeľ agrokomplexu Národného výstaviska, š.p., Mário Dinga. Slovenskú premiéru majú modely Škoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Hyundai Kona, Opel Crossland X, Seat Arona a Citroën C3 Aircross, ktorý sa vyrába na Slovensku.povedal primátor Nitry Jozef Dvonč. Prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky potrvá do 8. októbra.Automobilový priemysel je v súčasnosti terčom kritiky verejnosti, Európskej únie, Spojených štátov amerických, no na druhej strane nikto nevie dať odpoveď na to, čo by bolo bez automobilového priemyslu, skonštatoval prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.povedal Sinay.Úlohou nitrianskeho autosalónu je ukázať verejnosti, kde smerujú trendy, ale aj súčasnosť.tvrdí Sinay.Výstavu Autosalón – Autoshow Nitra 2017 sprevádza bohatý sprievodný program. Milovníci veteránov majú možnosť vidieť pod jednou strechou unikátnu kolekciu všetkých variácií modelu Fiat 500, od prvej až po aktuálnu. V expozícii naleštených veteránov s vyše 120 exponátmi má svoje zastúpenie aj Tatra 75 cabrio z roku 1935. Tuningová show predstavuje vyše 130 špičkovo upravených automobilov. Extrémne ukážky predvedú kaskadéri v spolupráci s MOTOTV SHOW. Novinkou tohtoročného autosalónu budú Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní pasažierov z havarovaných vozidiel za účasti Hasičského zboru SR.