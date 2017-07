Na Nitrianskom hrade vznikla Pamätná miestnosť kardinála Korca

Ján Chryzostom kardinál Korec, archívne foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. júla (TASR) - V priestoroch Biskupského paláca na Nitrianskom hrade vznikla Pamätná miestnosť kardinála Jána Chryzostoma Korca. Umiestnený je v nej výber darov, ktoré kardinál počas svojho života nadobudol, ale aj niektoré jeho osobné veci, napríklad okuliare, ktoré k nemu neodmysliteľne patrili. „V pamätnej miestnosti sú aj veci, ktoré sa týkajú života kardinála v období, keď znášal komunistické prenasledovanie,“ informoval hovorca Biskupstva Nitra Miroslav Lyko.Návštevníci majú možnosť vidieť dobové fotografie, známu „rušičku“ odpočúvacích zariadení, časť kardinálskeho oblečenia, jednoduché kalichy, slúžiace na celebráciu svätých omší počas jeho prenasledovania, samizdaty jeho kníh, autentické rukopisy z poznámok a mnoho iných exponátov.povedala Veronika Pleštinská, riaditeľka Diecézneho múzea v Nitre. Podľa jej slov sa zriaďovanie pamätnej miestnosti začalo v marci tohto roka. Pamätnú miestnosť môže verejnosť pod vedením sprievodcov navštíviť v rámci vopred ohlásenej organizovanej prehliadky Nitrianskeho hradu. Biskupstvo zatiaľ pre túto miestnosť nechystá denné otváracie hodiny.Ján Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. V septembri 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov bol 1. októbra 1950 tajne vysvätený v Rožňave za kňaza. Po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov ho ako 27-ročného v auguste 1951 tajne vysvätili za biskupa. Pracoval ako robotník a tajne vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. V roku 1960 bol Ján Chryzostom Korec zaistený a odsúdili ho na 12 rokov väzenia za vlastizradu pre náboženskú činnosť medzi študentmi. Po rokoch väzenia v Prahe na Pankráci, v Ruzyni a Valdiciach sa v roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života na Slovensku.V roku 1969 kardinála Korca prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odovzdal vlastné biskupské insígnie. Štát mu však nedal súhlas na pastoráciu a tak ďalších 20 rokov pôsobil tajne, pričom bol považovaný za vedúcu autoritu umlčanej cirkvi na Slovensku. Naďalej pracoval ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Bratislave-Petržalke. Po páde totalitného režimu sa najprv v januári 1990 stal rektorom Kňazského seminára v Bratislave, 6. februára 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za nitrianskeho diecézneho biskupa a koncom mája 1991 za kardinála. Nitriansku diecézu spravoval do roku 2005, ako emeritný biskup žil v Nitre až do svojej smrti. Zomrel 24. októbra 2015.