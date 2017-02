Na nitrianskych Dieloch vyrastie päť bytových domov s 265 bytmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 14. februára (TASR) – Na Hornostavskej ulici v Nitre by malo vyrásť päť nových bytových domov s celkovo 265 bytmi. Začiatok výstavby je naplánovaný na jún tohto roka, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2019. Podľa projektovej dokumentácie, ktorú predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie spoločnosť R1 Properties, s.r.o., Bratislava, pribudne v mestskej časti Diely 130 dvojizbových bytov, 107 bytov 2,5-izbových a 28 trojizbových bytov. Celková podlahová plocha nadzemných častí predstavuje 18.171 metrov štvorcových a 4745 metrov štvorcových podzemných častí.Výstavbou nových bytov chce investor zabezpečiť rozšírenie ponuky možnosti bývania, ktorá by nadväzovala na existujúcu zástavbu v tejto mestskej časti. Nové bytové domy by mali vyrásť medzi Hornostavskou, Prešovskou a Kmeťovou ulicou. Súčasťou projektu je 307 stojísk pre automobily. Celková rozloha pozemku je 19.838 štvorcových metrov, v súčasnosti je registrovaná ako orná pôda.