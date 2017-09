Na nového predsedu Bundestagu nečakajú v súvislosti s AfD nemalé úlohy

Na archívnej snímke predseda Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko Norbert Lammert počas návštevy Slovenska. Foto: TASR/Michal Svitok Foto: TASR/Michal Svitok

Berlín 22. septembra (TASR) - Predseda Spolkového snemu (Bundestagu) Norbert Lammert vyzval dnes naliehavo všetkých občanov Nemecka, aby v nedeľu zamierili do volebných miestností.apeloval politik na voličov na stránkach regionálneho periodika Westfällische Nachrichten. Nevoliči podľa jeho názoruLammert s netajenou ľútosťou hovoril o tom, že čoraz viac ľudí v Nemecku sa napriek úspešnej európskej integrácii prikláňa k návratu do 19. storočia, návratu k čisto národnému štátu práve v Nemecku. Ľudia v krajine so skúsenosťami s múrom a povelom na streľbu potrebujú opäť múry? To nemôže dopadnúť dobre, konštatoval predseda Bundestagu.Po nedeľňajších parlamentných voľbách sa 37-ročné pôsobenie Norberta Lammerta v zákonodarnom zbore vrátane 12 rokov na jeho čele skončí.Politické spektrum spolkovej republiky prijalo s poľutovaním jeho rozhodnutie o rezignácii na ďalšiu kandidatúru.V každom prípade však jeho nástupcu čakajú nové výzvy a náročné úlohy vzhľadom na pravdepodobný vstup pravicovopopulistickej euroskeptickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) do Spolkového snemu.Z krajinských parlamentov, v ktorých už AfD má zastúpenie, informovali poslanci iných frakcií o nezriedkavých pokrikoch a komentároch s ultrapravicovým obsahom zo strany poslancov tejto opozičnej strany. Viacerí z poslancov AfD však upútali aj rasistickými a ultrapravicovými vyjadreniami vrátane popierania holokaustu. Strategický dokument strany popisuje, že provokácia je prostriedkom strany na vyvolanie pozornosti.Durínsky krajinský premiér Bodo Ramelow informoval, že sa tam AfD usiluje o znehodnotenie práce Krajinského snemu dlhými diskusiami o rokovacom poriadku.Skúsení nemeckí politici upozorňujú, že prítomnosť AfD v Spolkovom sneme budú sprevádzať "nepekné" veci vrátane antisemitských vystúpení, napísal v analytickom materiáli denník Berliner Zeitung.Norbert Lammert bez pomenovania nebezpečenstiev pred niekoľkými týždňami v rozlúčkovom vystúpení formuloval takto:Tradične nominuje kandidáta na post predsedu parlamentu v Nemecku najsilnejšia frakcia Spolkového snemu, ktorú aj po nedeľňajších voľbách vytvoria s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote strany únie CDU/CSU.Vzhľadom na Lammertov odchod z funkcie sa tak čoraz väčšia pozornosť upiera na jeho možného nástupcu, spolkového ministra financií Wolganga Schäubleho (75), ktorý po 45 rokoch pôsobenia v zákonodarnom zbore pozná všetky potrebné finesy.Je otvorené, či bude zrejme staronová spolková kancelárka Angela Merkelová chcieť (musieť?) rezignovať na ďalšiu spoluprácu s osvedčeným šéfom rezortu financií. A otázkou zostáva, či o post druhého najvyššieho ústavného činiteľa po spolkovom prezidentovi bude mať záujem aj samotný Wolgang Schäuble.