Na Novom Zélande sa konajú parlamentné voľby

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 23. septembra (TASR) - Na Novom Zélande sa dnes konajú parlamentné voľby, ktoré by mohli skončiť vôbec najtesnejším výsledkom za posledné desaťročia. Podľa predvolebných prieskumov má totiž konzervatívna Novozélandská národná strana premiéra Billa Englisha len veľmi malý náskok pred svojím hlavným súperom, a síce Novozélandskou stranou práce, informovala spravodajská stanica BBC.Strana pracujúcich pritom ešte nedávno dosahovala v prieskumoch svoje historické minimum, a síce len okolo 23 percent. Začalo sa jej však výraznejšie dariť po tom, ako predsedu Andrewa Littlea vo vedení pred necelými dvoma mesiacmi vystriedala dovtedajšia námestníčka strany Jacinda Ardernová (37), priblížila agentúra DPA.Predvolebnej kampani na Novom Zélande dominovali témy ako hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotná starostlivosť či bývanie. Ardernová sa zameriavala najmä na otázky vzdelávania, bývania a životného prostredia, ktorými získavala podporu mladých ľudí.Jej hlavný súper English, ktorý sa stal premiérom na sklonku vlaňajšieho roka, keď z úradu neočakávane odstúpil jeho predchodca John Key, na voličov zase apeloval najmä svojimi skúsenosťami a sľuboval im spoľahlivo vedené hospodárstvo.Novozélandský denník New Zealand Herald analyzoval v predvečer parlamentných volieb všetky volebné prieskumy uskutočnené v poslednom roku, ako aj výsledky všetkých parlamentných volieb od roku 1999.Na základe toho predpovedal, že Novozélandská národná strana by mohla získať 56 kresiel, zatiaľ čo koalícii vytvorenej Novozélandskou stranou práce a liberálnou Stranou zelených by sa mohlo ujsť 54 mandátov. Na vytvorenie väčšinovej vlády je však potrebných prinajmenšom 61 kresiel, pripomenula DPA.Kľúčovým hráčom v dnešných voľbách by sa vďaka pomerne vyrovnanému skóre mohla stať aj populistická a protiimigračne zameraná Novozélandská prvá strana, ktorej predseda Winston Peters doposiaľ nevylúčil spoluprácu so žiadnou zo zmienených strán.Volebné miestnosti sa dnes na Novom Zélande otvorili ráno o 9.00 h miestneho času (piatok 23.00 SELČ) a zatvoria sa o 19.00 h (9.00 h SELČ). Predbežné výsledky by mali byť známe krátko po tom, tie oficiálne však volebná komisia oznámi až 7. októbra.