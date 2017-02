Na Novom Zélande uviazli na brehu stovky veľrýb, mnohé uhynuli

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 10. februára (TASR) - Stovky veľrýb uviazli na brehu novozélandského Južného ostrova a uhynuli. Vyše sto ďalších, ktoré sú ešte nažive, sa záchranári pokúšali dostať späť do mora.Podľa záchranárskej organizácie Project Jonah na odľahlej pláži Farewell Spit uviazlo vo štvrtok 416 guľohlavcov, pričom 75 percent z nich v priebehu noci uhynulo.Záchranári v spolupráci s rezortom životného prostredia vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť pri navrátení preživších veľrýb do mora. Ide o jeden z najtragickejších incidentov svojho druhu na Novom Zélande za uplynulé roky.Vo februári 2015 uviazlo na brehu v približne rovnakej oblasti takmer 200 guľohlavcov, podarilo sa zachrániť 60 z nich. Podľa zmienenej ochranárskej organizácie sa historicky najrozsiahlejšie zaznamenané uviaznutie veľrýb na pláži udialo v roku 1918, keď na Chathamových ostrovoch, ktoré patria Novému Zélandu, uviazlo na plytčine zhruba 1000 guľohlavcov.Guľohlavec je v tomto smere najzraniteľnejšou veľrybou, keďže sa presúva vo veľkých húfoch. Vedci stále nepoznajú uspokojivú odpoveď na to, prečo tieto morské cicavce často končia na súši. Predpokladá sa však, že v tom zohráva úlohu viacero nepriaznivých faktorov - od chorôb po extrémne počasie.