Na Novom Zélande už neplatí, že sa premiérom stáva len víťaz volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. októbra (TASR) - Septembrové parlamentné voľby na Novom Zélande a povolebný vývoj opäť dokázali, že reforma volebného systému z roku 1993 priniesla tamojšiemu politickému životu novú dynamiku. Pre TASR to uviedla Tatiana Tökölyová z Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe.povedala Tökölyová.Nová premiérka Jacinda Ardernová zložila vo štvrtok (26. októbra) sľub do rúk generálnej guvernérky Patsy Reddyovej. Stala sa tak vo svojich 37 rokoch vôbec najmladším politikom v dejinách tejto ostrovnej krajiny, ktorý zastáva funkciu premiéra. Viac ako mesiac po parlamentných voľbách tak získal Nový Zéland koaličnú vládu pod vedením sociálnodemokratickej Novozélandskej strany práce.upozornila analytička.Podľa nej už samotné spustenie koaličných rozhovorov naznačovalo, že programové vyhlásenie takejto vlády bude viac ako "novozélandsky" reformné, možno vyvolávajúce až kontroverzné reakcie svetovej i domácej verejnosti.konštatovala Tökölyová.Zároveň zdôraznila, že pomerne výrazné ohlasy zaznamenali i ďalšie zámery vlády, ako obmedzenie imigrácie do krajiny či zámer prijať do konca roka zákon obmedzujúci skupovanie pôdy cudzincami.Analytička si myslí, že možné obavy z novej premiérky môžu prameniť i zo skutočnosti, že Ardernová je na čele strany len od augusta tohto roka." uviedla.Podľa nej však nová premiérka ani jej kabinet nie sú pre novozélandskú verejnosť nič neprijateľné.konštatovala Tökölyová.Tak voľby, ako i povolebný vývoj podľa nej len potvrdzujú stabilnú dynamiku krajiny a vývoj smerom k multikultúrnej tichomorskej krajine.Nová koalícia tvorená labouristami, Stranou zelených a protiprisťahovaleckým zoskupením Nový Zéland na prvom mieste prevzala vládu od konzervatívnej Národnej strany Nového Zélandu na čele s doterajším premiérom Billom Englishom. Tá vo voľbách z 23. septembra síce zvíťazila nad labouristami, tesne však minula absolútnu väčšinu. Strana NZF ako potenciálny koaličný partner konzervatívcov sa nakoniec rozhodla spolupracovať s labouristami a zelenými.Nová vládnuca koalícia má v parlamente 63 zo 120 kresiel.