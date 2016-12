Na Nový rok možno vybehnúť aj na hrad Pajštún

Pajštún je zrúcanina hradu na západnom Slovensku pri obci Borinka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Po dnešných deviatich príležitostiach na Slovensku ukončiť rok 2016 silvestrovskými behmi organizátori dávajú tri príležitosti aj na začiatok budúceho roka.Najtradičnejší Novoročný beh je v Trnave, ktorého 30. ročník je Memoriálom Ladislava Kmeča. Na Trojičnom námestí ho organizuje mesto Trnava s domácim atletickým klubom AŠK Slávia. Možno sa prihlásiť v deň konania od 12.00 do 13.30 h. Súťaže na 1,5-km okruhu budú od žiackych kategórií po seniorov nad 60 rokov, muži a ženy ho absolvujú štyrikrát.sľubuje hlavný rozhodca tohto zimného behu zdravia Ondrej Puškár.Ďalšia šanca pre pohybuchtivých je na Novoročnom behu Cíferčanov. Aj tam sa možno prihlásiť do pol hodiny pred štartom, ktorý pri Dome kultúry je o 14.00 h. Obec Cífer pripravila pre žiacke kategórie 900-metrový okruh, ženy pobežia 2,6 km a muži dvakrát viac.Najnáročnejšia novoročná previerka kondície čaká účastníkov 10-km behu na hrad Pajštún. "Do 11.00 h sa stretneme na parkovisku a potom vybehneme. Pravdepodobné súradnice sú 48.2755N 17.0832E," informujú organizátori behu do vrchu.