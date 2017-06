Na občanov EÚ v Británii by sa malo po brexite vzťahovať britské právo

Britská premiérka Theresa Mayová , archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. júna (TASR) - Na občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve by sa mali po brexite vzťahovať britské zákony a ich práva by mali garantovať britské súdy. Po summite lídrov členských štátov EÚ v Bruseli to dnes uviedla britská premiérka Theresa Mayová.vyhlásila Mayová.Únia však trvá na tom, aby o právach občanoch EÚ v Británii nerozhodovali tamojšie súdy ale Súdny dvor EÚ.Predstaviteľom EÚ ani jednotlivých členských štátov sa nepozdáva návrh Mayovej o ochrane práv občanov po brexite, ktorý predstavila vo štvrtok, počas prvého dňa summitu EÚ.povedal Tusk po skončení summitu predseda Európskej rady Donald Tusk.Mayová navrhla, že aby občania EÚ bývajúci v Británii viac ako päť rokov získali "Podrobnejší návrh má predstaviť v pondelok. Otázka práv občanov EÚ by mala byť zahrnutá v budúcej zmluve o brexite medzi Úniou a Britániou.