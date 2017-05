Na obežnú dráhu Zeme pribudlo 471 odpadových objektov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. mája (TASR) - Množstvo vesmírneho odpadu cirkulujúceho na nízkej obežnej dráhe Zeme sa tohto roku zvýšilo o takmer 500 nových objektov, pričom USA sa na tejto štatistike podieľajú 298 položkami. Vyplýva to zo štvrťročnej správy amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Od 4. januára do 4. apríla sa na nízkych orbitách Zeme objavilo 471 nových kusov vesmírneho odpadu. Celkovo je ich tam však až 18.347 vrátane 4434 prevádzkyschopných alebo nefunkčných družíc a 13.913 častí rakiet či iných úlomkov, uvádza daný aerokozmický úrad, ktorý v stredu citovala agentúra TASS.Najväčším znečisťovateľom nízkej obežnej dráhy našej planéty je podľa správy NASA Rusko, ktoré do tohto vesmírneho odpadu "prispelo" 6501 objektmi vrátane 155 nových. Na druhom mieste sú Spojené štáty, ktoré tam majú 6017 nepotrebných objektov, z toho 298 nových. Tretia je s 3801 odpadovými objektmi Čína.Ďalšími krajinami, ktoré majú podiel na znečisťovaní nízkych orbitálnych priestorov Zeme, sú Francúzsko (532 objektov), Japonsko (256), India (192), ESA - Európska vesmírna agentúra (134) a ďalšie štáty (dovedna 914).Ruské zbrojárske spoločnosti už skôr varovali, že ak sa nevyrieši problém s odpadom na nízkej obežnej dráhe Zeme, svetový vesmírny program sa bude musieť približne o storočie zastaviť.