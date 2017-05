Na oblohe budú mraky, aj zaprší, ale cez deň teploty do 22 stupňov

Na území Slovenska bude dnes prevažne oblačno, prehánky, na východe aj búrky. Teploty 17 až 22 stupňov Celzia.



Vo Vysokých a Západných Tatrách dnes trvá malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vplyvom oteplenia a dažďa sa však popoludní zmení na mierne, druhý stupeň. V Nízkych Tatrách je malé riziko lavínových zosuvov počas celého dňa. Vo Fatrách sú už len pozostatky posledného snehu, preto tu lavínové nebezpečenstvo nehrozí.



"Na horách je typická jarná situácia, kedy vplyvom zamŕzania a rozmŕzania je snehová pokrývka na väčšine svahov dobre stabilizovaná," informoval TASR Martin Buliak, službukonajúci Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Doplnil však, že na strmších svahoch očakáva spontánne lavíny a splazy z mokrého snehu, pričom pri veľkom dodatočnom zaťažení je lavínu možné uvoľniť aj mechanicky.



Dnes ráno prevládalo na horách polooblačné teplé počasie. Teploty dosahovali v najvyšších polohách mínus jeden stupeň Celzia. "Počas dnešného dňa očakávame oblačné až zamračené počasie, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, prípadne búrky," upozornil lavínový špecialista. Zrána a dopoludnia je povrch snehu zmrznutý, cez deň počas oteplenia a zrážok bude mäknúť, kašovatieť a strácať svoju stabilitu.

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 19 až 22 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 17 až 21 stupňov C.

Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 6 stupňov C.