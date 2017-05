Na obmedzení záťaže pre podnikateľov sa pracuje, tvrdí ministerstvo

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva komunikuje priamo s podnikateľmi a mnohé z návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia vyšli práve z ich prostredia a na ich podnet. Uviedol to pre TASR hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano v reakcii na dnešnú kritiku opatrení vlády zo strany opozičnej SaS.doplnil Stano. Rezort hospodárstva predstavil balíček 34 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Snahou rezortu je podľa Stana čo najviac vyčistiť podnikateľské prostredie od zbytočnej administratívy.priblížil.Predstavitelia SaS dnes kritizovali predstavené opatrenia vlády či vládnych strán. Podľa nich im chýba konzistentnosť, kričí z nich ideová prázdnota a niektoré môžu dokonca podnikateľskému prostrediu uškodiť.vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík na dnešnej tlačovej konferencii.Opísal to na príklade povinnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov, ktorá sa zaviedla počas prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD) a teraz ju ministerstvo hospodárstva plánuje zrušiť. Za opatrenia, ktoré by mohli poškodiť podnikateľské prostredie označil Sulík napríklad zavedenie povinného trinásteho platu či zvyšovanie minimálnej mzdy nad 500 eur. Kritizoval aj zámer zvýšiť superodpočet na výdavky na výskum a vývoj. Pri tomto opatrení mu chýba analýza toho, ako túto možnosť doteraz firmy využívajúRezort hospodárstva plánuje podľa Stana pripraviť aj ďalšie balíčky na zlepšenie podnikateľského prostredia.dodal.