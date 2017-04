Na obnovu električkovej radiály v Karlovej Vsi sú rôzne názory

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. apríla (TASR) - Rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály sa podľa niektorých bratislavských mestských poslancov v tomto roku nezačne. Tvrdí to poslanec Branislav Kaliský a poslankyňa a karloveská starostka Dana Čahojová. Mesto však oponuje, že všetko ide podľa plánu.Poslanec Kaliský vidí problém so začiatkom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby i v zdĺhavom administratívnom procese. "S rekonštrukciou by sa malo začať budúci rok, ale podľa toho, čo sme počuli na zastupiteľstve, tak to asi nie je pripravené do takého štádia, aby budúci rok vôbec mohlo niečo začať," povedal. Starostka Čahojová upozornila, že prípravné práce meškajú. Mesto pritom podľa jej slov avizovalo začiatok rekonštrukcie na uplynulú jeseň a neskôr na túto jar. "Nejde všetko podľa plánu. Keby išlo, tak sa už na stavbe pracuje. Navyše sa počas príprav projektu zistilo, že nie všetky pozemky pod stavbou sú vyriešené. Máme stále neprerokovaný bod, keď sa budú kupovať pozemky, ktoré sú nevyhnutné pre stavbu. Zároveň viem, že existuje kolízia, kde istá časť projektu, stĺpy trakčného vedenia, stojí na pozemku iného vlastníka," priblížila. Starostka podotkla, že ak nie je dokončený realizačný projekt a ani verejné obstarávanie, nie je reálne, aby sa v dohľadom čase rekonštrukcia začala.Hlavné mesto oponuje, že všetko ide podľa plánu, má už stavebné povolenia, vypracovanú projektovú dokumentáciu aj pripravené podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. "Ide o pomerne zložitý projekt, ktorý si vyžaduje čas. Postupne sa však blížime k vyhláseniu súťaže a pomaly aj k samotnej realizácii stavby," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer s tým, že projekt si vyžaduje dvojitú kontrolu nielen mesta, ale aj ministerstva dopravy. "Pretože žiadame európske peniaze," vysvetlila. Kedy sa so samotnou rekonštrukciou radiály začne, však nespresnila.Modernizácia radiály by mala po spustení prác trvať okolo 15 mesiacov a celkové náklady na rekonštrukciu môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Rekonštruovať sa má úsek električkovej trate od tunela pod hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Bratislavská samospráva chce trať modernizovať pre jej technicky zastaraný stav. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Zrekonštruovať sa majú aj nástupištia.Mesto bude túto modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.