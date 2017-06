Na obnovu zimného štadióna v Kežmarku schválili ďalších 1,65 mil. eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Kežmarok 26. júna (TASR) – Na rekonštrukciu zimného štadióna v Kežmarku je potrebných viac ako 3,5 milióna eur. Poslanci kežmarského mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom zasadnutí (22.6.) schválili jeho dofinancovanie vo výške 1.650.000 eur.Mesto malo na rekonštrukciu zatiaľ pripravených 1,9 milióna eur. "Na obnovu športoviska radnica vlani vo februári získala milión eur ako dotáciu od vlády. Zastupiteľstvo už pred rokom schválilo financovanie vo výške zhruba 976.000 eur," uviedla komunikačná manažérka mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová. Zimný štadión ostal rozostavaný a nefunkčný po neúspešnej Zimnej deaflympiáde 2011 vo Vysokých Tatrách. Samospráva Kežmarku však na jeho dobudovanie nemala v minulosti potrebné financie.Komplexnou prestavbou by mala v historickom meste vzniknúť viacúčelová hala s kapacitou 3500 eur. Slúžiť bude nielen na športové podujatia, ale i na kultúrne udalosti či na organizovanie koncertov. Podľa slov primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka by hala mala byť zároveň aj nízkoenergetická. Ľadová plocha bude maž rozmery 26 krát 61 metrov, čím nadobudnú charakter plochy typickej pre kanadsko-americký štýl hokeja.Projekt plánovanej rekonštrukcie bude rozdelený do dvoch etáp, pričom prvá z nich by mala trvať šesť až osem mesiacov. V priestoroch štadióna by okrem novej ľadovej plochy mali pribudnúť aj šatne so sprchami, sauna, ale aj priestory, ako sú zasadacia miestnosť, kaviareň, fitnes centrum či kancelárie.