Na oddychovej zóne v Banskej Bystrici sa podieľali aj nezamestnaní

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – V meste pod Urpínom obnovili a v týchto dňoch otvorili oddychovo–rekreačnú zónu Záhradka Kamarátka. Výsledok je dielom nezamestnaných - poberateľov dávok v sociálnej núdzi, ktorí spolupracujú s banskobystrickou neziskovou organizáciou Podnik medzitrhu práce–Šanca pre všetkých a aktívne pomáhala aj Súkromná základná škola Dve ruky, Záhradnícke a rekreačné služby mesta, deti, mládež či dobrovoľníci."Revitalizáciu záhradky sme realizovali v rámci projektu Práca s pridanou hodnotou od nezamestnaných, ktorý získal finančné prostriedky z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame, od Nadácie Tesco. Cieľom nášho projektu bolo obnoviť oddychovo rekreačnú zónu, ktorá bola v minulosti koncovou zastávkou náučného chodníka v areáli Základnej školy Magurská. V rámci nej bola vybudovaná Záhradka Kamarátka ako priestor na výchovu detí a občanov k starostlivosti o liečivé a okrasné rastliny, rastúce pozdĺž náučného chodníka smerom do Nízkych Tatier," priblížila riaditeľka Podniku medzitrhu práce-Šanca pre všetkých Milena Maková.Ako dodala, pred začiatkom ich projektu bol priestor zdevastovaný. V jeho časti sa po predchádzajúcej rekonštrukcii vytvorila skládka stavebného odpadu zasypaná biomasou, vyrástli zdivené ovocné stromy, ostala tam zanedbaná kvetinová skalka a porozbíjaná drobná turistická architektúra. To boli dôvody, pre ktoré sa rozhodli opätovne obnoviť túto rekreačno-oddychovú zónu a vrátiť dôstojný priestor Banskobystričanom.