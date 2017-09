Na okraji Dudiniec vyrastie osemmetrový uvítací monument

Na ilustračnej foto kúpele Dudince. Foto: TASR - Jozef Poliak Na ilustračnej foto kúpele Dudince. Foto: TASR - Jozef Poliak

Dudince 6. septembra (TASR) - Pozornosť návštevníkov kúpeľov Dudince by mal od budúcej letnej sezóny pútať tzv. uvítací monument. Víťazom architektonicko-výtvarnej súťaže na zhotovenie monumentu sa na základe výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Dudince stala spoločnosť Vila, s.r.o., Nové Zámky.Ako pre TASR uviedla projektová manažérka mesta Danica Rajčanová, snahou vyhlasovateľa je upraviť a skrášliť vstup do mesta a vytvoriť dielo, ktoré jasne poukáže na charakter a význam Dudiniec, ako kúpeľného mesta.Podľa víťazného návrhu by mal mať monument výšku osem metrov, bude z antikoru a znázorňovať má výstrek prameňa vody, na konci s postavou ležiacej ženy.Monument bude situovaný do tesnej blízkosti cesty E77 medzinárodného významu, vedúcej do Budapešti. "Presnejšie, bude na odbočke cesty v smere od Zvolena do Dudiniec," priblížila Rajčanová.Víťazný návrh vybrala odborná porota spomedzi šiestich, ktoré v termíne došli do súťaže. Predpokladané náklady na dokumentáciu a realizáciu stavby sú 17.000 eur.Už v najbližších týždňoch by malo nasledovať vybavenie stavebného povolenia a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa monumentu.