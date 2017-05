Na okresnom súde pokračoval proces s exriaditeľkou školy za vydieranie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 18. mája (TASR) – Výpoveďou štyroch pedagogických pracovníkov pokračovalo dnes na Okresnom súde v Prešove hlavné pojednávanie s bývalou riaditeľkou Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove 60-ročnou Natáliou T., ktorá je obžalovaná z vydierania.Podľa prokuratúry mala nútiť štyri učiteľky, aby jej odvádzali na jej súkromný účet polovicu z ich osobných príplatkov a odmien. K trestnému činu malo dochádzať od júna 2012 do apríla 2015. Až do doby, kedy na ňu jedna z poškodených podala trestné oznámenie. Takýmto nekalým spôsobom sa mala obohatiť celkom o 8070 eur. Obžalovanej hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.Pred súdom dnes vypovedali dve údajne poškodené učiteľky, ktoré zhodne uviedli, že peniaze obžalovanej posielali spravidla na účet, iba vo výnimočných prípadoch jej odovzdali hotovosť. Dlho o sebe navzájom nevedeli a konali tak zo strachu o stratu zamestnania, obe boli samoživiteľky. Začalo sa to tým, že im obžalovaná medzi štyrmi očami naznačila, že počet žiakov na škole klesá, učiteľov na konkrétny predmet je veľa a niekto bude musieť odísť. Ak pristanú na delenie odmien, zaručí imJedna zo svedkýň vypovedala, že pôvodne nastúpila do školy na zastupovanie, neskôr dostala zmluvu na dobu neurčitú. Riaditeľka jej navrhla osobný príplatok 100 eur, z čoho jej musela 50 eur odvádzať. Postupne jej pridávala práce navyše, za ktoré nebola platená. Keď to odmietla spraviť, obžalovaná jej skrátila úväzok o jednu tretinu a zobrala jej osobné ohodnotenie. Zastrašovala ju nielen prepustením, ale aj tým, že iné miesto v prešovských školách nenájde. Vtedy na exriaditeľku podala trestné oznámenie.Ďalšia svedkyňa opísala podobný scenár. Na odvádzanie platieb pristúpila zo strachu.vypovedala svedkyňa. Jej neter, ktorá bola žiačkou tejto škody, prestúpila na inú školu. Svedkyňa uviedla, že ju riaditeľka verejne šikanovala. Situácia sa vyhrotila potom, ako odišla na PN a odmietla ďalej odvádzať vynútené platby.Dvaja ďalší pedagógovia vypovedali, že nevedeli o takýchto praktikách na škole. Svedkyňa, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky a stala sa zástupkyňou riaditeľky, uviedla, že jej nadriadená konala iracionálne, keď prepustila dve nemčinárky, za ktoré škola nemala náhradu. Posledný svedok uviedol, že o ničom nevedel. O kauze sa dozvedel až z médií.Proces sa začal 24. marca, na prvom pojednávaní obžalovaná prehlásila, že je nevinná a využila svoje právo nevypovedať. V prípravnom konaní uviedla, že v roku 2012 jej matka darovala vyše 6000 eur. V tom čase poškodeným požičala rôzne sumy peňazí, ktoré jej potom mesačne splácali na účet.Natáliu T. odvolala z funkcie riaditeľky školy v novembri 2015 primátorka Prešova Andrea Turčanová na odporúčanie rady školy. Potom bola dlhodobo PN a pracovný pomer s ňou mesto skončilo 28. februára 2017 dohodou.Predseda senátu pojednávanie odročil na 28. septembra. Vypovedať má ešte šesť svedkov, medzi nimi aj manžel obžalovanej.