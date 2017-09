Na októbrovom summite EÚ by mala zaznieť aj téma prístupových rokovaní

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa domnieva, že pozastavenie prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom by bolo možné aj proti vôli jednotlivých členských štátov EÚ.povedala šéfka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) pre nadchádzajúce sobotňajšie vydanie denníka Passauer Neue Presse (PNP).citovala ju dnes vopred agentúra DPA.Merkelová si želá, aby boli prístupové rozhovory s Tureckom témou na októbrovom summite EÚ. O ich úplnom zastavení by muselo jednohlasne rozhodnúť všetkých 28 členských štátov, čo sa v súčasnosti zdá nereálne vzhľadom na odpor jednotlivých krajín.Existuje však aj možnosť pozastavenia rozhovorov, ktorá by znamenala aj potenciálne zastavenie miliárd eur prístupovej podpory pre Turecko. Pri hlasovaní o tom by muselo dať svoj súhlas len 16 z celkovo 28 členských štátov, ktoré spolu zastupujú najmenej 65 percent všetkých občanov Únie, dodáva DPA.