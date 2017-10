Na oslavách Dňa OSN v New Yorku vystúpila aj Lúčnica

Lúčnica. Archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

New York 25. októbra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo už 72 rokov oslavuje 24. október ako Deň Organizácie Spojených národov - sviatok vstupu Charty OSN do platnosti. Táto univerzálna medzinárodná organizácia vznikla v roku 1945 s cieľom po druhej svetovej vojne pomôcť vo svete udržať mier. Každoročne preto patrí 24. október medzi najdôležitejšie dni v kalendári OSN. TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Pre Slovensko mal tohtoročný Deň OSN osobitnú príchuť, keďže sa v utorok na oslavách tohto sviatku po prvý raz v dejinách OSN predstavili aj slovenskí umelci. V sále Valného zhromaždenia vystúpil umelecký súbor Lúčnica s predstavením, ktoré sa nieslo v znamení motta Potenciál v rôznorodosti.uviedol na úvod podujatia Miroslav Lajčák, ktorý predsedá 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN.Pokiaľ chceme naplno využiť potenciál v rôznorodosti, musíme sa ju podľa Lajčáka naučiť prijať.dodal.Generálny tajomník OSN António Guterres v posolstve adresovanom hosťom podujatia poďakoval Slovensku a Lúčnici a vyzdvihol schopnosť umenia zjednocovať a inšpirovať.Slovensko malo unikátnu možnosť prezentovať počas sviatku OSN svoju kultúru a umenie pred zástupcami 193 krajín sveta. Žiadne iné publikum vo svete nebude tak reprezentatívne a rozmanité ako to, pred ktorým v utorok vystúpila Lúčnica, ktorá už 70 rokov otvára svojím umením srdcia a mysle publika po celom svete. Súbor Lúčnica sa ako kultúrny ambasádorom Slovenska predstavil v OSN pod novým logom