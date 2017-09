Na oslavách mesta Snina vystúpia aj Čarovné ostrohy i No Name

V programe vystúpi aj skupina Čarovné ostrohy. Foto: TASR/Pavol Ďurčo V programe vystúpi aj skupina Čarovné ostrohy. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Snina 13. septembra (TASR) - Počas trojdňových osláv Dní mesta Snina je pre obyvateľov i návštevníkov pripravený zaujímavý kultúrny a športový program, ktorého súčasťou je jarmok i stretnutie historických vozidiel.Oslavy sú v tomto roku spojené so 700. výročím prvej písomnej zmienky o meste. Začnú sa v piatok (15.9.) na námestí, kde sa okrem domácich subjektov predstaví tanečná skupina Čarovné ostrohy. "Súčasťou programu bude tiež akrobaticko-silová šou a predstavenie umelcov 24. Medzinárodného výtvarného festivalu. Vyvrcholením tohto dňa bude koncert slovenskej kapely No Name," informovala o tom hovorkyňa radnice Eva Mihaliková.Sobotňajší program bude pokračovať na mestskom futbalovom štadióne. Niesť sa bude v duchu 90. výročia vzniku sninského futbalu. "Súčasťou osláv bude priateľský futbalový zápas československých internacionálov," priblížila.Záverečný deň bude patriť podľa jej ďalších slov obľúbeným podujatiam, ako sú Dožinkové slávnosti, súťaž vo varení regionálnej špeciality Sninské tatarčané pirohy a akcia Človek, pes a kôň. Počas nej uvidia diváci vystúpenia psovodov, ukážky práce služobnej kynológie či agility, voltíž, súťaže furmanov, prácu horských záchranárov, ale aj ľudových remeselníkov. Pripravené je tiež vystúpenie Andera z Košíc a hudobnej skupiny BB Country.Program počas predĺženého víkendu obohatia aj majitelia historických vozidiel. "Organizátori avizovali, že súčet rokov ich štvorkolesových miláčikov bude 700," poznamenala Mihaliková. V piatok a sobotu je pripravený aj 27. Sninský jarmok situovaný na námestí.