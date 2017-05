Na ozubenej železnici medzi Štrbou a Štrbským Plesom bude výluka

Štrbské pleso Foto: TASR/Oliver Ondráš Štrbské pleso Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrba/Štrbské Pleso 29. mája (TASR) – Na ozubenej železnici medzi Štrbou a Štrbským Plesom budú oddnes do stredy 31. mája pracovníci Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) opravovať geometrickú polohu koľaje ozubenej železnice. V čase od 8.35 do 14.20 h bude doprava na trati prerušená, nahradená bude autobusovou dopravou. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková."ŽSR počas denných výluk uskutočnia opravu rozchodu koľaje a údržbu ozubených tyčí. Zároveň sa vykoná strojné podbitie trate, aby bol zabezpečený normovaný stav traťovej koľaje. Súčasne sa štrkom doplní koľajové lôžko a upraví do predpísaného profilu," priblížila hovorkyňa.Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach, alebo ich poskytne dopravca na telefónnom čísle kontaktného centra 18 188, prípadne na internetovej stránke www.slovakrail.sk.