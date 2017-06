Na P-T-S v Šamoríne hviezdna osemstovka, vo výške výborní Ázijčania

Na snímke vľavo Mohamed Aman z Etiópie Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) – Organizátori obnoveného medzinárodného atletického mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft (P – T – S) hlásia ďalších kvalitných účastníkov blížiaceho sa podujatia v Šamoríne. V behu na 800 m potvrdili štart dvaja medailisti z majstrovstiev sveta.informovali TASR organizátori v tlačovej správe.Tí by v mužskej výške radi videli výkon aspoň 230 cm, preto angažovali ďalšieho medailistu z pekinských MS 2015, atraktívneho Číňana Čang Kuo-weja s osobným maximom 238 cm. Strieborný z Pekingu v tejto sezóne zatiaľ skočil 231 cm. Jeho hlavný súper bude ďalší ázijský výškar, rekordér zo Sýrie Majed Ghazal s najlepším výkonom 236 cm. Na OH v Riu bol siedmy a v tejto sezóne už skočil 230 cm. Osobné rekordy nad 230 cm majú v štartovej listine nielen Slovák Matúš Bubeník, ktorý práve na P – T – S absolvuje letnú premiéru, ale aj mexický rekordér Edgar Rivera (230 cm v hale). Štartovku dopĺňajú rekordér Portorika Joel Castro (229 cm) a najlepší Bulhar Tihomir Ivanov (229 cm). Okrem Bubeníka sa predstaví aj ďalší slovenský výškar Lukáš Beer (228 cm).Organizátori 52. ročníka šamorínskeho mítingu P – T – S už dávnejšie ohlásili účasť kladivárskych hviezd Anity Wlodarczykovej a Pawla Fajdeka, ktorí s výrazným náskokom vedú svetové tabuľky 2017. Súťaže v kladive budú započítavané do prestížneho seriálu IAAF. Na premiérový Memoriál Evy Šuranovej v skoku do diaľky prídu európske hviezdy Daria Klišinová z Ruska a Britka Lorraine Ugenová.Na 200 m bude mať výborných súperov slovenský halový vicemajster Európy 2017 na 60 m Ján Volko, keďže do Šamorína prídu olympijský medailista Brendon Rodney z Kanady a strieborný z ME 2016 Ramil Gulijev z Turecka. Nanebude chýbať ani slovenská špička, účasť prisľúbili okrem Volka aj Matej Tóth, Iveta Putalová, Marcel Lomnický, Jana Velďáková, premiérový štart v sezóne absolvuje kladivárska rekordérka Martina Hrašnová.Päťdesiaty druhý ročník atletického mítingu P – T – S sa uskutoční v športovom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne v sobotu 17. júna 2017, súťaže v hlavnom programe sa začnú o 13.15 h hodom kladivom. Vstup pre divákov je voľný.