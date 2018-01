Na palestínskych územiach je generálny štrajk, očakávajú sa protesty

Na snímke uprostred americký viceprezident Mike Pence počas návštevy Pamätníka holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ramalláh 23. januára (TASR) - Na okupovaných palestínskych územiach je v utorok generálny štrajk a očakávajú sa aj pouličné demonštrácie, na ktoré vyzvali viaceré palestínske organizácie. Informoval o tom denník The Times of Israel.Palestínske protesty sa konajú v deň, keď americký viceprezident Mike Pence končí návštevu Izraela, počas ktorej potvrdil spojenectvo Izraela s USA. Palestínčania Penceovu návštevu bojkotovali, spresnila agentúra AP. Podľa palestínskeho hnutia Fatah utorkový generálny štrajk jeproti zámerom týkajúcim sa mesta Jeruzalem.Vo veľkých mestách na Západnom brehu - v Ramalláhu, Hebrone a Nábuluse - zostali v utorok obchody a reštaurácie zavreté. V pásme Gazy sa k štrajku pridalo menej prevádzok a v Starom meste Jeruzalema sú - naopak - arabské obchody a reštaurácie otvorené.Americký prezident Donald Trump sa svojím rozhodnutím zo 6. decembra 2017 uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela vzoprel varovaniam medzinárodného spoločenstva v tejto veci. Väčšina štátov následne tento jeho krok odsúdila. Trump však vysvetľoval, že opakované zlyhávanie mierového procesu potrebuje nový prístup a že uznanie Jeruzalema ako sídla izraelskej vlády sa zakladá jednoducho na realite.Toto Trumpovo rozhodnutie vyvolalo na palestínskych územiach a v Izraeli vlnu násilných protestov, v ktorých prišli o život 18 Palestínčania a jeden Izraelčan.Americká administratíva svoj zámer potvrdila v pondelok, keď viceprezident Mike Pence v prejave v izraelskom parlamente oznámil, že USA začnú plán na presunutie veľvyslanectva do Jeruzalema realizovať v nasledujúcich týždňoch a k otvoreniu novej ambasády by mohlo dôjsť do konca roka 2019.V Penceovom prejave boli rôzne odvolávky na dejiny židovského národa či, ale nebola v ňom zmienka o okupácii palestínskych území či budovaní židovských osád.Palestínske vedenie ústami svojho vyjednávača na rokovaniach s Izraelom Sáiba Irikáta vo svojej reakcii v pondelok označilo Penceov prejav v Knesete zaa za dôkaz, že americká administratívanapísal denník The Times of Israel.Podľa názoru palestínskeho vedenia Trump svojím vyhlásením zo 6. decembrav ich úlohe sprostredkovateľa úsilia o obnovenie mieru na Blízkom východe.Postavenie Jeruzalema - mesta posvätného pre moslimov, kresťanov i židov - je jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael ho pokladá za svoje hlavné mesto, ale medzinárodné spoločenstvo zastáva názor, že štatút mesta sa musí určiť na mierových rozhovoroch.Palestínčania žiadajú, aby bol ich hlavným mestom východný Jeruzalem, obsadený Izraelom v roku 1967.