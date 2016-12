Na participatívny rozpočet Trnavy pôjde najmenej 50.000 eur

Na snímke kandidát na primátora Trnavy Peter Bročka prichádza na bicykli do volebnej miestnosti vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí na radnici v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke kandidát na primátora Trnavy Peter Bročka prichádza na bicykli do volebnej miestnosti vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí na radnici v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 29. decembra (TASR) – Mesto Trnava uzavrelo ku koncu roka svoju prvú, pilotnú kapitolu participatívneho rozpočtu. V nej obyvatelia mesta rozhodli, že z obecných peňazí treba podporiť pätnásť projektov, s ktorými prišli sami Trnavčania. Spolu to bolo za takmer 40.000 eur.Novej možnosti sa obyvatelia mesta chopili s vervou, podľa Petra Nedoroščíka, ktorého občianske združenie Utópia participatívne rozpočty na celom Slovensku zastrešuje, to boli "asi najlepšie rozdelené, investované a spotrebované verejné prostriedky v rámci SR". Kým sa projektoví garanti a radnica dopracovali ku konečnému výsledku, uskutočnilo sa viacero spoločných stretnutí, ktoré vyústili do verejného hlasovania o podpore projektov. Deväť z nich sa dostalo "nad čiaru", limitovanú sumou 20.000 eur, ktoré radnica na tento účel pôvodne vyčlenila.Avšak vzápätí primátor Peter Bročka navrhol podporiť všetky podané projekty a sumu mesto zvýšilo o ďalších takmer 20.000 eur. Vďaka podpore mesta tak pribudli v Bernolákovom parku piknikové stoly, na sídlisku Družba petangové ihrisko, na Hospodárskej plocha na grafiti, vznikla logická hra o dejinách Trnavy, vyvýšené záhony na jednej zo škôl či rozprávky nahrané ich detskými autormi. Nedoroščík ocenil, že v Trnave sa do participatívneho rozpočtu zapojili všetky generácie. Seniori tak majú novú letnú terasu v malometrážnych bytoch a od septembra do konca roka veľkým úspechom si sami organizovali celomestskú tančiareň."Teším sa, že v Trnave žije veľa ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje mesto," povedal pre TASR na záverečnom stretnutí zúčastnených občianskych aktivistov viceprimátor Matej Lančarič. Úlohou radnice je podľa neho vyčleňovať i naďalej prostriedky na účel, ktorý vnímajú obyvatelia ako prospešný. "Na rok 2017 je to zatiaľ 50.000 eur, ale v prípade, ak bude väčší záujem, môžeme aj vyššiu sumu," dodal Lančarič s tým, že opäť by radi privítali, aby sa zapojili všetky vekové kategórie, od detí až po najstaršiu generáciu. A verí, že v roku 2017 sa aj do hlasovania o projektoch zapojí najmenej toľko, ale radšej ešte viac ľudí ako v roku 2016.Podľa Nedoroščíka by mohlo byť nové kolo participatívneho rozpočtu vyhlásené na konci januára, aby samotná realizácia projektov mohla byť po hlasovaní odštartovaná ešte pred letom.