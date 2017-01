Na plátna slovenských kín prichádza komédia Všetko alebo nič

Zebrowského obsadili do roly Jakuba z celkom jednoduchého dôvodu

Peter Vaněk počas nakrúcania vraj doslova zažiaril

V hlavnej úlohe sa v snímke Všetko alebo nič objaví Táňa Pauhofová. Jej filmového partnera stvárnil poľský herec Michal Zebrowski.BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Slovenské kiná budú od štvrtka premietať česko-slovenskú romantickú komédiu Všetko alebo nič podľa rovnomenného bestselleru Evity Urbaníkovej.Snímka rozpovie príbeh rozvedenej matky Lindy, ktorá trávi väčšinu času s najlepšou priateľkou Vandou, s ktorou spoločne vlastnia kníhkupectvo. V obchode s nimi pracuje aj gej Edo, blízky kamarát oboch dievčat, ktorý rovnako ako hlavné hrdinky túži po neskonalej láske na veky vekov. Nik z ústrednej trojice to však nemá vo vzťahoch s mužmi jednoduché.Linda je samostatná mladá žena, ktorá má zodpovednosť predovšetkým za svoju malú dcéru, Vanda síce zatiaľ dieťa nemá a je taká krásna, že mužov priťahuje ako magnet, no jej živelnosti žiadny muž nestačí a Edo je zas príliš plachý, citlivý a introvertný, takže si partnera hľadá odjakživa veľmi ťažko. Každému z nich však do života niekto vstúpi.Linde zamotá hlavu charizmatický developer Jakub, ktorý do jej dní vnesie plno vášne a krásne znejúcich prísľubov, Vanda si začne s bývalým profesorom z vysokej školy Aladárom a Edo sa v kníhkupectve zoznámi so svojským Leom. Dynamický príbeh, popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím však skončí napokon celkom inak, ako by diváci čakali.V hlavnej úlohe sa v snímke režisérky Marty Ferencovej objaví Táňa Pauhofová. Jej kamarátku Vandu stvárnila Klára Issová a do úlohy Eda obsadili spolu s Urbaníkovou Lukáša Kostelného. Jeho partnera Lea si zahral Petr Vaněk. Okrem nich sa v komédii objavia aj traja poľskí herci - Michal Zebrowski, Pawel Deląg a v menšej úlohe Bronislaw Wroclawski. Hereckú zostavu dopĺňajú Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Ondřej Sokol, Petra Hřebíčková a ďalší.Zebrowského obsadili do roly Jakuba vraj z celkom jednoduchého dôvodu.povedala Ferencová.Snímka, ktorá vznikala štyri a pol roka, má tri verzie - slovenskú, českú a poľskú.ozrejmila režisérka.Peter Vaněk počas nakrúcania vraj doslova zažiaril.poznamenala Urbaníková.Nad obsadením Pauhofovej do hlavnej úlohy vraj s Ferencovou neváhali ani sekundu.priblížila spisovateľka.Snímka sa podľa jej slov od knižnej predlohy líši len v drobnostiach.poznamenala Evita, ktorá považuje výrobu svojho prvého filmu za celkom náročnú.podotkla známa rodáčka zo Žiliny.Titulnú skladbu k snímke v slovenskej verzii naspievala Dara Rolins a k českej Ewa Farna. "Na Slovensku sme oslovili Darču Rolincovú, lebo ona aj trošku súvisí s tou knižkou. Ona vlastne v knižke vystupuje a trošičku sa objavuje aj v rámci jednotlivých príbehov, lebo keď som to písala, tak sme sa intenzívne stretávali a veľa vecí, ktoré sú v knižke, máme zažité práve s Darčou, takže mi to prišlo také logické. No a v Čechách oslovili na pesničku Ewu Farnu," uviedla Urbaníková.