Na plátne Nostalgie aj výstava koláží Henryho Matissa

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA



kinosála Spoločenského domu Nivy



01.06. PI 18:00 KRÁLIK PETER Will Gluck, USA/Brit., 2018 (PRE DETI)

08.06. PI 18:00 BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY PRIATEĽMI, C. Cornillac Fr., 2017 (PRE DETI)

15.06. PI 18:00 NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O OBROVSKEJ HRUŠKE Dán., 2017 (PRE DETI)

16.06. SO 18:30 MATISSE Phil Grabsky, Brit., 2014 (EXHIBITION ON SCREEN)

18.06. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: NEŽNÉ VLNY, Česko, 2012

23.06. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: TOM & JERRY: LETNÉ PRÁZDNINY USA, 2010

23.06. SO 18:00 LUIS A UFÓNI, Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein Nem./Dán., 2018 (PRE DETI)

29.06. PI 18:00 PAT A MAT ZNOVU V AKCII Marek Beneš, ČR, 2018 (PRE DETI)

01.06. PI 19:45 DÁMSKY KLUB Bill Holderman, USA, 201806.06. ST 19:30 STRATILI SME STALINA Armando Iannucci, Brit./Fr., 201707.06. ŠT 19:30 VNÚTORNÉ SLNKO Claire Denis, Fr., 201708.06. PI 19:45 GHOST STORIES Jeremy Dyson, Andy Nyman, Brit., 201709.06. SO 18:30 PARRALEL Matyas Brych, SR/ČR, 201809.06. SO 20:00 VEZMI SI MA, KAMOŠ Tarek Boudali, Fr., 201713.06. ST 19:30 MILADA David Mrnka, ČR, 201714.06. ŠT 19:30 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 201715.06. PI 19:45 PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 201716.06. SO 20:15 VEZMI SI MA, KAMOŠ Tarek Boudali, Fr., 201720.06. ST 19:30 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 201821.06. ŠT 19:30 GHOST STORIES Jeremy Dyson, Andy Nyman, Brit., 201723.06. SO 19:45 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 201827.06. ST 19:30 PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ Fernando León de Aranoa, Špan., 201728.06. ŠT 18:30 AŽ PRÍDE VOJNA Jan Gebert, ČR, 201828.06. ŠT 20:00 SICARIO 2: SOLDADO Stefano Sollima, USA/Tal., 201829.06. PI 19:45 LÁSKA BEZ BARIÉR Franck Dubosc, Fr., 2018