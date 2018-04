Na plátne Nostalgie Hamlet, Vermeer i Gauguin

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

Májová ponuka Nostalgie zahŕňa záznam divadelného predstavenia britského National Theatrev ktorom sa charizmatický predstaviteľ moderného Sherlocka Benedict Cumberbatch predstaví v titulnej úlohe Shakespearovej slávnej tragédie princa dánskeho a jeho odkladanej pomsty smrti svojho otca. Ďalším mimoriadnym predstavením z cyklu „Exhibition On Screen“ bude unikátny filmponúkajúci nový pohľad na jedného z najfascinujúcejších umelcov všetkých dôb – tajomného holandského maliara Johannesa Vermeera, na ktorého vzťah k hudbe sa rozhodla zamerať výstava v londýnskej National Gallery. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na nový životopisný filmktorý je výpravnou, pritom však meditatívnou sondou do duše vášnivého a problematického génia v podaní Vincenta Cassela. A v májovom programe nebude chýbať ani „najlepší európsky animovaný film roka“ktorý rozpráva životný príbeh a skúma záhadnú smrť Vincenta van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel.Ďalšou dvojicou pozoruhodných animovaných filmov bude v premiére uvedená dobrodružná komédia Wesa Andersonaktorá je odyseou malého japonského chlapca pri hľadaní jeho strateného psa, či fantazijný anime príbehktorý vyniká fascinujúcim majstrovstvom animácie režiséra Mamoru Hosodu. Priaznivci žánrových filmov sa môžu tešiť na predpremiéru originálneho hororového thrilleruo obyčajnej rodine, ktorá sa snaží prežiť vo svete, kde tajomné monštrá lovia ľudí len vtedy, ak vydajú akýkoľvek zvuk. A Nostalgia si ešte raz pripomenie tohtoročné odovzdávanie Zlatých glóbusov a Oscarov, na ktorom najviac zarezonovali čiernohumorná drámafantasy romancači komédia o dospievaníV cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V máji sa môžu tešiť na neobvyklý romantický thriller Wima Wendersastrhujúcu fínsku vojnovú drámu Aku Louhimiesafrancúzsku komédiuod tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, futuristický thriller Kornéla Mundruczóači brilantnú taliansku konverzačnú komédiu Paola GenovesehoMájový program Nostalgie ponúkne aj novinky slovenského filmu: svojrázne roadmovie Martina Šulíkao dvoch starších pánoch, ktorí cestujú cez Slovensko, i dokument Patrika Lančaričao jednej z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia.Z májovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu animovaná dobrodružná komédiakúzelný príbehpodľa Puškinovej predlohy „Ruslan a Ľudmila“, animovaný film o mladom Leonardoviči rozprávkový príbehPokračujú aj predstavenia pre ružinovských seniorov komédioui Ružinovské detské kino animovanými groteskami01.05. UT 19:30 TICHÉ MIESTO (PREDPREMIÉRA) John Krasinski, USA, 201802.05. ST 19:30 AŽ NA DNO Wim Wenders, Fr./Nem./Špan., 201703.05. ŠT 19:30 TLMOČNÍK Martin Šulík, SR/ČR/Rak., 201804.05. PI 18:00 DVE A POL KAČKY Christopher Jenkins, USA/Čína, 201804.05. PI 19:45 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 201705.05. SO 18:00 GAUGUIN Edouard Deloc, Fr., 201705.05. SO 20:00 TICHÉ MIESTO John Krasinski, USA, 201809.05. ST 19:30 PODOBA VODY Guillermo del Toro, USA/Kan., 201710.05. ŠT 19:30 PSÍ OSTROV (PREMIÉRA) Wes Anderson, USA/Nem., 201811.05. PI 18:00 LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA Sergio Manfio, Tal., 201811.05. PI 19:45 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 201712.05. SO 18:30 HAMLET (NATIONAL THEATRE) Lindsey Turner, Brit., 201514.05. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: ÁNO, ŠÉFE Daniel Cohen Fr./Špan., 201216.05. ST 19:30 VÁLEK Patrik Lančarič, SR, 201817.05. ŠT 19:30 GAUGUIN Edouard Deloc, Fr., 201718.05. PI 18:00 CHLOE A TRPASLÍCI Peter Lepeniotis, USA/Kan., 201718.05. PI 19:45 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 201819.05. SO 18:00 CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER Mamoru Hosoda, Jap., 201519.05. SO 20:15 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 201723.05. ST 19:30 NEZNÁMY VOJAK Aku Louhimies, Fín., 201724.05. ŠT 19:30 AŽ NA DNO Wim Wenders, Fr./Nem./Špan., 201725.05. PI 18:00 UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ Oleh Malamuž, Ukraj., 201825.05. PI 19:45 LADY BIRD Greta Gerwig, USA, 201726.05. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: BLÁZNIVÉ DOBRODRUŽSTVÁ ZAJACA BUGSA26.05. SO 18:30 VERMEER A HUDBA (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Ben Harding, Brit., 201326.05. SO 20:15 PSÍ OSTROV Wes Anderson, USA/Nem., 201830.05. ST 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 201631.05. ŠT 19:30 MESIAC JUPITERA Kornél Mundruczó, Maď./Nem./Fr., 2017