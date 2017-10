Na plátne Nostalgie koncert Zimmera i výstava Hokusaia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa aj mimoriadne predstaveniektoré ponúkne návštevníkom Nostalgie záznam koncertu svetoznámeho skladateľa filmovej hudby, ktorý prišiel minulý rok do vypredanej pražskej O2 Arény a ohromil publikum. Zaznelo veľa skladieb z dielne geniálneho majstra z filmov ako Temný rytier, Leví kráľ, Rain Man, Gladiátor, Počiatok, Piráti z Karibiku, Sherlock Holmes či Interstellar. Aj milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť na exkluzívnu projekciu filmupribližujúceho fascinujúcu výstavu „Leonarda Východu" Kacušika Hokusaia, najslávnejšieho japonského maliara, ktorý inšpiroval Moneta, Van Gogha či Toulouse-Lautreca, ale i komiksový štýl využívaný v japonskom anime. Beznádejne vypredaná výstava bola inštalovaná v slávnom Britskom múzeu od mája do augusta 2017.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V novembri sa môžu tešiť na jeden z najambicióznejších filmov o prírode všetkých dôbdrámuv réžii Michaela Hanekeho, ale i novú komédiuod tvorcov diváckeho hitu Nedotknuteľní. Výber toho najlepšieho z najprestížnejších filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie francúzsku drámu 120ocenenú Grand Prix na MFF Cannes 2017, mrazivý krimithrillerktorý nadchol na festivaloch v Sundance, Cannes i Karlových Varoch, či nový film Andreja Zvjagincevaktorý získal Cenu poroty na MFF Cannes 2017.Novembrový program Nostalgie ponúkne aj zaujímavé novinky slovenského filmu: dokument Terezy Nvotovejsnímku Pavla Barabáša o histórii slovenského himalájskeho horolezectvači drámu Juraja Lehotského NINA. Nebude chýbať ani záverečná kapitola „pelíškovskej" rodinnej kronikya na svoje si prídu i priaznivci klasiky, ktorým Nostalgia ponúkne legendárny československý filmktorý v roku 1966 získal Oscara.Z ďalšej ponuky Nostalgie na november možno spomenúť najnovšie filmové spracovanie slávnej detektívky Agathy Christiektoré s hviezdnym hereckým obsadením nakrútil Kenneth Branagh, čiernu krimikomédiuktorá vznikla podľa scenára bratov Coenovcov v réžii Georgea Clooneyho, pokračovanie kultového sci-fiv réžii Denisa Villeneuvea, filmový prepis kriminálneho románu Jo Nesbači mrazivý psychothriller Darrena AronofskehoZ novembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia o jednej strašidelnej rodinkeslovenský rozprávkový filmový muzikálči dobrodružná animovaná komédia02.11. ŠT 19:00 120 TEPOV ZA MINÚTU Robin Campillo, Fr., 201703.11. PI 18:00 PRÍŠERÁKOVCI Holger Tappe, Nem./Brit., 201703.11. PI 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 201704.11. SO 16:15 MEČIAR Tereza Nvotová, SR/ČR, 201704.11. SO 18:00 EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan, Brit., 201704.11. SO 19:45 HANS ZIMMER V PRAHE Tim Van Someren, Brit./ČR, 201706.11. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: STOROČIE MIROSLAVA ZIKMUNDA08.11. ST 19:00 HAPPY END Michael Haneke, Fr./Nem./Rak., 201709.11. ŠT 19:00 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 201710.11. PI 18:00 MALÝ YETI Ben Stassen, Jeremy Degruson, Fr./Belg., 201715.11. ST 19:00 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 201716.11. ŠT 19:00 WIND RIVER Taylor Sheridan, Brit./Kan./USA, 201718.11. SO 16:30 NINA Juraj Lehotský, SR/ČR, 201718.11. SO 18:00 SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE George Clooney, USA/Brit., 201718.11. SO 20:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 201722.11. ST 19:00 BEZ LÁSKY Andrej Zvjagincev, Rus./Fr., 201723.11. ŠT 19:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 201724.11. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA Diana Novotná, SR, 201724.11. PI 19:45 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 201725.11. 16:00 Ružinovské detské kino: RÍŠA HRAČIEK25.11. SO 18:00 HOKUSAI Z BRITSKÉHO MÚZEA Patricia Wheatley, James Norton, Brit., 201725.11. SO 19:45 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK Jan Hřebejk, ČR/SR, 201729.11. ST 19:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 201730.11. ŠT 19:00 OBCHOD NA KORZE Ján Kadár, Elmar Klos, ČR/SR, 1965