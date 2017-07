Na plaveckých MS sa najviac očakáva od Nagya a Listopadovej

Na snímke slovenský plavec Richard Nagy. Foto: TASR/Ján Súkup Foto: TASR/Ján Súkup

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Sedem slovenských plavcov sa počas siedmich dní predstaví na svetovom šampionáte v Budapešti. Manažér reprezentácie Miroslav Machovič vkladá najväčšie nádeje do Kataríny Listopadovej a Richarda Nagya, ktorí už majú zaplávané tohtoročné A-limity.povedal pre TASR Machovič.vyjadril sa manažér k ďalším reprezentantom.Na MS sa pôvodne dostalo deväť plavcov, ale pre zdravotné dôvody sa na nich nezúčastnia Tomáš Púchly ani Adam Černek. Ten má juniorské povinnosti. Slovensko tak budú reprezentovať Richard Nagy, Tomáš Klobučník, Marek Botík, Katarína Listopadová, Andrea Podmaníková, Barbora Mišendová a Karolína Hájková.vyhlásil Nagy, ktorý pred šampionátom zmenil trénera. Pripravoval sa spoločne s Britmi v Sheffielde.pokračoval najlepší slovenský plavec súčasnosti.Medzi ženami sa najviac verí Listopadovej.uviedla Listopadová, ktorá sa na MS predstaví v dvoch disciplínach 50 a 100 metrov znak.Premiérový svetový šampionát čaká na Podmaníkovú, najlepšiu slovenskú plavkyňu za uplynulý rok.uviedla prsiarska špecialistka.Maďarská metropola hostí v poradí 17. svetový šampionát, no pôvodne sa mala plavecká elita predstaviť v Mexiku. Tamojší organizátori sa však dostali do finančných problémov a organizáciu prevzali Maďari. Budova nového plaveckého štadióna má fasádu, čo pripomína zlaté vlny a pohľad z komplexu ukazuje panorámy Budapešti. Šesťposchodový plavecký palác je zároveň aj zelený projekt, ktorý využíva slnečnú energiu, geotermálne teplo a termálnu vodu.