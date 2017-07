Na plaveckých MS v nedeľu stop slovenskému triu už v rozplavbách

Na snímke Richard Nagy. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. júla (TASR) - Trio slovenských plavcov Barbora Mišendová, Richard Nagy a Tomáš Klobučník neuspelo v nedeľu dopoludnia v rozplavbách na MS v Budapešti. Ani jednému z nich sa nepodarilo kvalifikovať do popoludňajšieho finálového bloku, v ktorom sa budú rozdávať prvé medaily v súťažiach bazénového plávania na šampionáte plaveckých športov.Najlepšie zo Slovákov skončil Richard Nagy, na 400 m v.sp. obsadil 26. pozíciu časom 3:52,10 minúty. Najrýchlejším časom sa do finálovej osmičky dostal Rakúšan Felix Auböck časom 3:44,19.V disciplíne 100 m prsia finišoval Tomáš Klobučník na 29. mieste časom 1:00,96, na postup do 16-členného semifinále mu to ale nestačilo (bol potrebný čas 59,95-pozn.). Rozplavby vyhral Brit Adam Peaty za 58,21.Ako vôbec prvá zo slovenskej výpravy sa v súťažiach bazénového plávania predstavila Barbora Mišendová na 100 m motýlik. Časom 1:01,71 ju klasifikovali na 34. pozícii.