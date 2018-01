Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici je mestský biatlon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Banskobystrický areál zimných športov bude v dňoch 27. a 28. januára dejiskom mestského biatlonu. Na štart sa postaví takmer 120 mladých talentov z 18 športových klubov, medzi ktorými nebudú chýbať ani pretekári z Českej republiky. Druhé kolo banskobystrického mestského biatlonu je zaradené do seriálu slovenského Viessmann pohára v zimnom biatlone v žiackych kategóriách.uviedol pre TASR PR manažér pretekov Milan Bagačka zo Slovenského zväzu biatlonu.V sobotu sa začali súťaže predpoludňajším nástrelom. Štart samotných rýchlostných pretekov bol naplánovaný na 12.00 h. Predpokladaný koniec sobotňajšieho zápolenia je o 14. hodine.V nedeľu (28.1.) súťaž pokračuje skúšobným nástrelom o 10.00 h so začiatkom pretekov o 11.00 h. Organizátori vyhlásia výsledky v nedeľu, približne pol hodinu po dobehnutí posledného pretekára. Podujatie by sa malo skončiť do 13.00 h.uviedol pri tejto príležitosti primátor Ján Nosko.V čase pretekov bude bežkársky okruh pre športujúcu verejnosť uzavretý.