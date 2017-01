Na Plese v opere bude zahraničným hosťom nemecká skupina Alphaville

Aj tohto roku sa Ples v opere koná v historickej budove Slovenského národného divadla. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Organizátori dobročinného 17. Plesu v opere, ktorý 7. januára oficiálne otvorí plesovú sezónu na Slovensku, opäť sľubujú nielen veľký umelecký zážitok, ale aj zaujímavé premiéry. Tie sa budú týkať najmä spracovania úvodného programu, ale aj netradičných spojení umelcov. Zahraničným hudobným hosťom po polnoci bude legendárna nemecká skupina Alphaville, ktorej megahit Forever Young vystihuje aj jej neutíchajúcu popularitu.Po úvodnom ceremoniáli a programe bude patriť prvá časť večera Plesu v opere tanečným melódiám. Zaznejú v hlavnej sále v podaní rozhlasového Big Bandu Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča. V ďalších priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla svoj repertoár predstaví po prvý raz na plese Ľudová hudba Lúčnica, a to pod vedením primáša Martina Sleziaka. Rovnako premiérovo sa na plese uvedie spolu s new-age popovou kapelou King Shaolin speváčka Celeste Buckingham, ktorá sa okrem hudobnej oblasti angažuje aj v charitatívnych aktivitách a otvorene sa hlási k podpore centier včasnej intervencie (CVI).Hudobný program organizátori pripravili ako prierez hudobných a tanečných štýlov. Vystúpi David Koller Band s Lenkou Dusilovou a skupina Funkiez so speváčkou Nicole J. McCloud. Prelínanie ľudového spracovania a moderny sa odrazí aj v zložení hudobného telesa, ktoré vznikne výlučne len pre plesový večer. Kvarteto zložené z Martina Valihoru, Oskara Rózsu, Stanislava Palúcha a Marcela Commendanta obohatia inštrumentalisti z hudobného súboru Lúčnica.Tvorcovia úvodného programu chcú zájsť pri svojej koncepcii mozaikovitého vrstvenia tradície a postmoderny ešte ďalej. V nečakanej role sa slovenskému publiku predstaví Ali Caldwell, americká soulová a R'n'B speváčka, ktorá patrí v súčasnosti medzi najúspešnejších finalistov svetoznámej súťaže The Voice, v ktorej porote zasadá napríklad i Alicia Keys či Miley Cyrus.Ples v opere okrem vysokej umeleckej kvality spracovania programu oslovuje širokú verejnosť aj svojím dobročinným poslaním, ktoré sa darí už niekoľko rokov napĺňať vďaka príspevkom tristo párov hostí. Celý výťažok poputuje na zriadenie nového centra včasnej intervencie, tentoraz v Trenčíne. "" uviedla pre médiá riaditeľka dobročinného Plesu v opere Andrea Cocherová.Primárnym cieľom centier včasnej intervencie, kam poputuje výťažok z plesu, je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi vo veku 0 - 7 rokov, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov centier pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Iniciátorom vzniku troch existujúcich CVI na Slovensku je SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien.TASR informoval Michal Borec, PR manažér spoločnosti Agori.