Na plote letiska v Bratislave je 25 priezorov pre fotografovanie

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. júla (TASR) - Fanúšikovia fotografovania lietadiel majú odteraz lepšie podmienky na fotenie na bratislavskom Letisku Milana R. Štefánika. Občianske združenie Airliners.sk totiž v spolupráci s letiskom a spoločnosťou Celopolep.sk umiestnili do oplotenia, ktoré ohraničuje areál letiska, spolu 25 priezorov. Tie umožnia odfotiť pristávajúce či odlietajúce lietadlo bez oplotenia v zábere."Našou snahou je odfotiť lietadlo tak, aby v zábere pred lietadlom nebolo vidieť oplotenie. Keďže plot letiska je vysoký viac ako dva metre, neraz sme používali aj rebríky," opísal predseda Občianskeho združenia Airliners.sk Juraj Ondruš. Priezory teraz podľa neho fotografovanie zjednodušia."Takéto priezory na fotografovanie lietadiel sú pritom na mnohých medzinárodných letiskách vrátane pražského či viedenského štandardom, preto sme radi, že mohli pribudnúť aj na bratislavskom letisku," dodal Ondruš.Nainštalované priezory sú podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej určené pre rekreačných aj profesionálnych fotografov bez ohľadu na vek. "Okolie letiska totiž v období od jari do jesene vo veľkej miere využívajú rekreační cyklisti či rodiny s deťmi na prechádzky," vysvetlila.Priezory v oplotení letiska sú podľa jej slov vyrobené z nerezovej ocele hrúbky 3 milimetre povrchovo upravenej práškovou farbou a potlačené UV technológiou. Odolajú tak vplyvom počasia aj prípadným vandalom."V minulosti sme zaznamenávali poškodenia oplotenia letiska spôsobené neoprávnenými zásahmi do majetku letiska zo strany fanúšikov lietadiel. Veríme, že osadením priezorov nielen že eliminujeme poškodenia oplotenia, ale zároveň aj prispejeme k zlepšeniu podmienok fotografovania lietadiel v okolí letiska," doplnila Ševčíková.