Na pobreží Nového Zélandu uhynulo päť kosatiek dravých

Kosatky dravé (Orcinus orca), ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 25. mája (TASR) - Päť kosatiek dravých uhynulo po uviaznutí na pláži východného pobrežia Nového Zélandu, oznámil dnes tamojší rezort životného prostredia.Na pobreží Mysu Runaway uviazlo celkovo šesť kusov týchto veľrýb, záchranárom sa však podarilo dostať spať do mora iba jednu. Lokalita sa nachádza v zálive Bay of Plenty (Te Moana-a-Toi v maorijčine) na Severnom ostrove.Predstavitelia zmieneného ministerstva teraz v spolupráci s miestnym maorijským kmeňom vypracovávajú plán na pochovanie uhynutých kosatiek, známych tiež ako Orcinus orca.Kosatky dravé patria do skupiny delfínovitých a na Novom Zélande sú klasifikované akoživočíchy. Podľa vládnych odhadov ich žije v novozélandských vodách 150 až 200. Pozdĺž pobrežia prekonávajú veľké vzdialenosti.Vo februári uviazlo a uhynulo na Južnom ostrove viac než 300 kusov guľohlavcov. Išlo o jeden z najväčších masových úhynov veľrýb v dejinách tejto oceánskej krajiny.