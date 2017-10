Na pochode LGBT v Taiwane sa zúčastnilo rekordných 110.000 účastníkov

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 28. októbra (TASR) - Približne 110.000 ľudí sa v sobotu zúčastnilo na pochode sexuálnych menšín v taiwanskej metropole Tchaj-pej. Účastníci sa domáhali skorého uzákonenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia na Taiwane, informovala agentúra DPA.Organizátori hovoria o rekordnej účasti v 15-ročnej histórii LGBT pochodov v Tchaj-pej, ktoré sú zrejme najväčšou akciou tohto druhu v Ázii. Na Gay Pride 2017 pricestovali príslušníci sexuálnych menších zhruba z 20 rôznych krajín.Účastníci pochodovali centrom Tchaj-peja na námestie pred prezidentským palácom. Rozvinuli pritom obrovskú dúhovú zástavu symbolizujúcu rozmanitosť a domáhali sa rýchleho uzákonenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Požadovali aj zavedenie vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti.Taiwanský ústavný súd v máji rozhodol v prospech homosexuálnych manželstiev a vyhlásil, že parlament by mal novelizovať občiansky zákonník a do dvoch rokov prijať príslušné nové zákony. Podľa miestnych aktivistov však taiwanská vláda odvtedy v tomto smere nepodnikla žiadne kroky.Na základe verdiktu ústavného súdu by sa Taiwan mohol stať prvou ázijskou krajinou, ktorá zlegalizuje homosexuálne manželstvá.