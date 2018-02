Na podozrivého z vraždy advokátky v Nemecku uvalili väzbu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Waren 2. februára (TASR) - Na dôchodcu podozrivého zo štvrtkovej vraždy advokátky v jej kancelárii vo Warene v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko vydal v piatok miestny súd zatykač. Dôvodom je nebezpečenstvo úteku, potvrdila hovorkyňa súdu pre tlačovú agentúru DPA.Zo zločinu podozrivého 79-ročného muža polícia zadržala vo štvrtok večer v jeho bydlisku vo výškovej budove, asi dva kilometre od miesta činu. V jeho byte zaistili viacero nešpecifikovaných vecí, ktoré môžu poslúžiť ako dôkazy. Zadržaný, ktorý sa do hľadáčika vyšetrovateľov dostal na základe svedeckých výpovedí, však popiera, že by bol strieľal na 67-ročnú Gabriele B.Vydatá matka dvoch detí sa v rozpore s prvými informáciami, ktoré hovorili o tom, že sa venuje dopravnému právu, venovala aj právu trestnému, rodinnému i dedičskému právu.Predmetom vyšetrovania prokuratúry je teraz motív činu. Zatiaľ nie je jasné, či zločin súvisel s advokátkinými pracovnými povinnosťami, alebo bol dôsledkom problémov v súkromí. V prípade dôchodcu by možným motívom mohol byť roky pretrvávajúci právny spor o majetok.Vyšetrovanie kauzy ukázalo, že v inkriminovanom objekte došlo k vlámaniu na dvoch poschodiach vrátane dverí do priestorov advokátskej kancelárie. Korisť je však údajne veľmi malá, detaily však polícia nezverejnila, informovalo internetové vydanie denníka Bild.Vražednú zbraň muži zákona zatiaľ nenašli. Dôvodne podozrivý nie je vlastníkom povolenia na držanie zbrane. V tejto súvislosti došlo už k domovým prehliadkam v dvoch ďalších lokalitách, avšak bez očakávaného výsledku.V blízkej budúcnosti by mal byť známy aj výsledok súdnej pitvy obete.