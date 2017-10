Na podujatí NEF Hospodársky klub bude vyhlásený rok J.F.K.

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Bratislava 16. októbra (OTS) - Vo štvrtok 19. októbra 2017 sa od 11. hodiny uskutoční v Pálffyho paláci neverejné 114. riadne zhromaždenie a celkove 263. podujatie združenia za účasti 88 osobností SR a zo zahraničia.11.0011.15Podnety pre nový život od laureátov poctených Zlatým biatcom a ocenením Prominent ekonomiky v období 1993-2017 a hostíPríhovor veľvyslanca RF v SR Alexeja FedotovaSylvia Homolová : Ako byť, ako nebyť úspešnýVadim Brezny : Je čas zobudiť saJán Gabriel : Slovensko, ako ďalej ... (zdanie klame)Prof. Juraj Sipko : Nerovnomernosť rozdelenia príjmov – brzda ekonomicko-sociálneho rozvojaProf. Jaroslav Husár : EÚ, civilizácia a ekonómiaPeter Čatloš : Aký by mohol byť náš domov, štát, Európa a svetJan Campbell : Čo nás rozdeľuje a čo spájaJán Šály : Nebezpečná ilúzia12.30O Schusterovcoch a brazílskych Indiánoch a o slovensko-brazílskom priateľstve13.00Vyhlásenie laureátov „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2017a oznámenie o rozšírení Medzinárodného mierového výboru13.1013.30je z iniciatívy Petra Kasalovského a s podporou Antona Barcíka, Petra Čatloša, Jána Gabriela, Jacquesa Hogarda, Jozefa Masarika, Petra Mihóka, Mikuláša Milku, Jána Miškovského, Svetozára Naďoviča, Františka Pancuráka a Ivana Sliepku14.00 – 15.30Anton Barcík, Miroslav Budoš, Peter Čatloš, Jiří Mikulenka, Ján Miškovský, František Pancurák a KÁVOMATY, s.r.o., KežmarokZlatý biatec za rok 2017, výročná cena, založená v 1993. roku pre osobnosť zo Slovenskej republiky a v roku 1994 zo zahraničia1.Svetovo uznávaná odborníčka psychologička a vedkyňa, venuje sa výskumu pôsobenia digitálnych technológií na deti, t. č. pôsobí vo Veľkej Británii2.Vysokokvalitný personál a kuchyňa šéfkuchára Martina Miklošíka a pre pohodu vytvorené reštauračné prostredie3.Za súbor článkov z rokov 2015-2017 o sociálnej demokracii a socializme a o migračnej kríze4.Za originálne filmové dokumenty o bohatstvách Zeme a jej obyvateľov, ako aj za dokumentaristicky jedinečnú prezentáciu Slovenska v zahraničí5.Za kvalitu zdravotníckej starostlivosti o pacientov s pohybovými problémami a jej výsledky, ako aj za spolupôsobenie so zdravotníckymi a kúpeľnými zariadeniami pri liečbe vyše 2 500 pacientov ročne v Kováčovej6.Za rozvíjanie zdravotníckej tradície, za vzťah k pacientovi a celkové liečebné výsledky7.lZa reportáž "Bol som v miliónovom meste na Urale. Pýtal som sa Rusov na Putina". Dennikn.sk, rubrika Svet, 22. 6. 20178.Za analýzu informácií o zákazkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v blogu SME.sk "Poznáme mená firiem, ktoré súťažili s Agentúrou Evka" z 25. 6.9.Za príkladný profesionálny a občiansky postoj v súvislosti s vývojom kontroly v resocializačnom stredisku Čistý deň, n.o. a mediálne výstupy na postoj.sk 16.3.2017 a v Denníku N 29.3.201710.Za článkovú tvorbu a vyjadrené názory na politické otázky v období január - 8. júl 2017, osobitne za príspevok do diskusie o filme O. Stoneho "Svet podľa Putina" z 29. 6. a úvahu o tom, kto a ako vníma občana - prezidenta SR A. Kisku z 8. 7. na facebooku11.Za obchodnícku česť a výkonnosť a za výsledky v rokoch 2015-2016 a prvý polrok 2017 s prihliadnutím na podnikateľské aktivity za dvadsaťdva rokov12.Za realizáciu projektu Rómsky záhradník (Romano Barardo) s podporou Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie v partnerstve s Nadáciou Ekopolis a celého radu organizácií v období september 2016 - jún 201713.Za hospodárske a spoločenské prejavy v období rokov 1989 - 20171.Za trvalú snahu informovať širokú verejnost o možnostiach prevencie civilizačných chorôb a o zdravotných rizikách modernej doby2.Za prezentáciu národnej hrdosti a štátnej suverenity.3.) Za triezvosť a zdravosť rozumu v medzinárodných vzťahoch, prezieravosť a úspešnosť v hospodárskej činnosti, osobitne medzi Ruskom a Nemeckom1., 45. prezident USA2., prezident RF, laureát Zlatého biatca 2001, 5-násobný víťaz ankety WP3., predseda vlády Maďarskej republiky4., prezident ČĽR5.politička USA6., ruská diplomatka7., rakúsky minister zahraničných vecí8., americký finančník, geopolitický činiteľ a filantrop9., minister zahraničných vecí USA10., minister zahraničných vecí Ruskej federácie, laureát Zlatého biatca 20141. J&T banka2. Poštová banka3. Slovenská sporiteľňa4. Všeobecná úverová banka5. Prvá stavebná sporiteľňa1., podpredseda vlády pre investície a informatizáciu2., predseda SOPK laureát Zlatého biatca 19983.podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti4., minister dopravy a výstavby5.prezident SR6.poslanec Európskeho parlamentu7.predseda NR SR, laureát Zlatého biatca 20148., predseda vlády SR, laureát Zlatého biatca 20029., prezident PZ SR, laureát Zlatého biatca 201510., podpredsedníčka NR SR11., poslanec NR SR12., predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárskeho záležitosti13., predseda Moderných odborov, VW, a.s., Bratislava14., ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR15., občianska aktivistka, programová riaditeľka Aliancie Fair-play1., kardinál, krakovský arcibiskup-metropolita2., predseda vlády Maďarskej republiky3., americký whistle-blower sledovacích programov USA4.publicita a zakladateľ w-portálu WikiLeaks, narodený v Austrálii1., zakladateľ a prezident WEF, laureát Zlatého biatca 19942., prezident USA3. Patriarcha Moskvy a celej Rusi4., bývalý prezident USA5., prezident Ruskej federácie, laureát Zlatého biatca 20016., nemecký politik, finančník, sociológ a spisovateľ7.8., priekopník českej komplexnej a psychosomatickej medicíny9., člen vedeckých tímov Hooverovho inštitútu Stanfordovej univerzity, Inštitútu pre politickú ekonómiu a výskumný pracovník Independent Institute, USANominácie osobností zo SR10., prezident SR 1999-2004, člen Medzinárodného mierového výboru, laureát Zlatého biatca za rok 1999UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.