Na Pohodu 2017 sa vrátia Movits!

Festival Pohoda Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Na trenčiansky festival sa po piatich rokoch vráti švédska electro-swing-hip-hopová kapela Movits!. Okrem nich príde na 21. ročník multižánrovej Pohody (6. - 8. 7.) mladá hip-hopová a R&B umelkyňa Princess Nokia z New Yorku. Line-up aktuálne doplnili viaceré slovenské mená ako Billy Barman, Katarzia či Hudba z Marsu. Dnes k nim pribudla Para, Slobodná Európa, Saténové ruky a ďalší.Na festivale budú aj nové pódiá - Ticketportal stage pre domácich (slovenských a českých) umelcov či priestor pre alternatívnu elektronickú hudbu s názvom Laug-Techno-Bau Klub. Špecialitou sú viaceré unikátne projekty. Okrem Bolo nás jedenásť a Pohoda 97 pribudne Pohoda 21.uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ festival Michal Kaščák. Premiéry projektu Pohoda 21 bude hrať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Mariána Lejavu. Vážnu hudbu na festivale doplní aj projekt Rudavský & Solovic: Beyond Invisible - spojenie vizuálneho animovaného sveta Ondreja Rudavského a hudobnej básne pre sláčikové kvarteto a elektronickú stopu Slava Solovica.Podľa PR manažéra festivalu Antona Repku v tohtoročnom line-upe vyčnievajú výrazné umelkyne. Do Trenčína zavíta čerstvá víťazka Grammy Solange Knowles, M.I.A. (podľa NME najlepšia britská umelkyňa roka), ďalej britská klaviristka s pôsobivým hlasom Birdy, synth-popová Austra či nemecko-brazílska speváčka Dillon. Ďalšími hviezdami festivalu sú víťazi Mercury Prize alt-J a Benjamin Clementine, hudobno-komediálne duo Ylvis, gitaroví virtuózi Rodrigo y Gabriela, Jake Bugg, Future Islands, Boys Noize Live, Squarepusher. Fanúšikov punku potešia Slaves, Idles a Sleaford Mods. Silné zastúpenie majú aj legendy ako Thurston Moore, Mark Lanegan Slowdive či The Jesus and Mary Chain. Ďalšie legendy prídu na Slovensko s bočnými projektmi - Geoff Barrow z Portishead s kapelou Beak či frontman dEUS Tom Barman s kapelou TaxiWars. Aktuálne je potvrdených 100 mien z 28 krajín sveta, ďalšie ešte pribudnú.Festival zabaví aj nehudobnými aktivitami. Má priniesť aj veľa športových noviniek - od behu až po plážový volejbal. Nebude chýbať klasika - diskusné stany s témami rezonujúcimi v spoločnosti, pribudne nový diskusný stan venovaný zdravotníckym témam. K nehudobným aktivitám patrí aj literárny stan či program pre deti. Kulinárskou novinkou má byť napríklad japonská kuchyňa.Začiatkom týždňa organizátori spustili predaj lístkov v rámci Pohodovej prímestskej dopravy. Tento projekt spája letisko s ďalšími obcami a mestami v širšom okolí Trenčína. K trasám do Považskej Bystrice, Trenčianskych Teplíc a Piešťan tento rok pridali Bánovce nad Bebravou. Čoskoro spustia aj predaj cestovných lístkov na mimoriadne vlaky. Špeciálny festivalový rýchlik vypravia z dvoch najväčších miest.