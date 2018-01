Na pohrebe Ivanoviča v Belehrade sa zúčastnili stovky ľudí

Na archívnej snímke Oliver Ivanovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 18. januára (TASR) - Srbská premiéra Ana Brnabičová, členovia srbskej vlády i stovky ďalších významných verejných činiteľov a ďalších osobností sa vo štvrtok zúčastnili na pohrebe zavraždeného predstaviteľa srbskej menšiny v Kosove Olivera Ivanoviča, ktorého v utorok zastrelili neznámi páchatelia.Trúchliaci sa už od rána zhromažďovali na novom cintoríne v srbskej metropole Belehrad. Pohrebný obrad prebiehal podľa tradícií srbskej pravoslávnej cirkvi, informovala agentúra AP. Pohrebnú reč predniesla Ivanovičova dlhoročná priateľka Tanja Petrovičová. Povedala, že Ivanovič "bojoval a zomrel za pravdu".Tisíce ľudí vzdali Ivanovičovi poctu na severe Kosova ešte v stredu, keď s kvetmi v rukách vyšli do ulíc Kosovskej Mitrovice, aby odprevadili rakvu s jeho telom, ktorú odvážali na štvrtkový pohreb do Belehradu.Na Ivanoviča, považovaného za umierneného politika, spáchali v utorok ráno atentát v Kosovskej Mitrovici pred sídlom jeho strany Občianska iniciatíva. Šesťdesiatštyriročný politik zomrel na následky ťažkých zranení počas prevozu do nemocnice.Vražda vyvolala obavy zo zvýšenia nestability na Balkáne. Ivanovič bol totiž jedným z kľúčových politikov na severe Kosova, kde prevažujú Srbi. Súdny senát Policajnej a justičnej misie Európskej únie v Kosove (EULEX) ho odsúdil za vojnové zločiny počas vojny v rokoch 1998-99, avšak verdikt bol zrušený a súdny proces sa opakoval.Srbská delegácia sa v reakcii na atentát rozhodla predčasne opustiť Brusel, kde sa práve v utorok obnovili po dlhej prestávke srbsko-kosovské rokovania pod záštitou Európskej únie. Srbský prezident Aleksandar Vučič označil vraždu za teroristický čin a oznámil, že cez víkend navštívi Kosovo.Kosovská polícia vypísala odmenu 10.000 eur za informácie, ktoré povedú k vypátraniu páchateľov vraždy.Európska únia uviedla, že vraždu Ivanoviča "ostro odsudzuje" a očakáva, že úrady sa budú zo všetkých síl snažiť nájsť páchateľov a postaviť pred súd. Kosovský prezident Hashim Thaci i kosovská vláda takisto odsúdili Ivanovičovu vraždu.