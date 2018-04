Na politickej scéne sa črtá spor medzi pirátmi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. apríla (TASR) - Po spore o názov Za slušné Slovensko sa črtá na slovenskej politickej scéne ďalší, tentoraz ide o strany pirátov.Vzniknúť chce Pirátske hnutie, no jedni piráti už na Slovensku pôsobia, spolupracujú s českou Pirátskou stranou. Nepáči sa im, že majú prísť ďalší, ktorí navyše mali odkopírovať ich program. Vznikajúce hnutie považujú existujúci piráti za "prapodivné" a tvrdia, že s pirátskou myšlienkou a celosvetovým hnutím nemá nič spoločné."Naše občianske združenie je od roku 2011 registrované pod názvom Slovenská pirátska strana. Taktiež sa chystáme čoskoro zapojiť do procesu splnenia podmienok pre vznik politickej strany. Preto nás zarazila informácia o tzv. 'Pirátskom hnutí'," upozornilo predsedníctvo Slovenskej pirátskej strany.Existujúci piráti tvrdia, že zakladatelia nového hnutia odkopírovali ich program a vydávajú sa za niečo, čím nie sú. "Ich členov sme sa pokúsili kontaktovať a vyzvali sme ich na spojenie síl, avšak odpoveď znela, aby sme sa pridali my k nim, čo s našou tradíciou pôsobilo skutočne smiešne," uviedli piráti.Poukazujú, že na sociálnej sieti už majú 7000 priaznivcov, momentálne vznikajú po celom Slovensku regionálne organizácie. "Od začiatku spolupracujeme najmä s českou Pirátskou stranou, ktorí ako starší, skúsenejší a úspešnejší nám ochotne so všetkým pomáhajú. Ich členovia, z ktorých niektorí sú aj poslanci snemovne ČR, k nám často chodia prednášať na naše stretnutia a zasadnutia," opisujú piráti.Slovenská pirátska strana je podľa predsedníctva napojená na Pirátsku internacionálu. "Združuje množstvo svetových Pirátskych strán. Pirátske hnutie je totiž celosvetovým hnutím. Preto by sme boli neradi zamieňaní s nejakým prapodivným hnutím, ktoré nemá okrem odkopírovaných materiálov nášho združenia s pirátskou myšlienkou a hnutím nič spoločné," vysvetlili piráti.Za vznikajúcim Pirátskym hnutím sú Radomír Murček zo Sučian, Ján Hrubša z Trnavy a Tomáš Ličko z Bratislavy. Prípravný výbor oznámil ministerstvu vnútra, že začína zbierať podpisy vo februári. Na registráciu treba aspoň 10.000 podpisov.