Na post za nitrianskeho župana bude kandidovať Milan Uhrík

Milan Uhrík, archívne foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. augusta (TASR) – Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) dnes v Nitre predstavila svojho prvého kandidáta, ktorý bude stranu reprezentovať v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC).uviedol predseda strany Marian Kotleba.Podľa Uhríka vychádza jeho volebný program zo skúseností, ktoré nadobudol ako riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Podrobnosti z neho však citovať nechcel.skonštatoval.Ako prezradil, jedným z hlavných pilierov programu bude snaha o zlepšenie hospodárenia NSK.povedal Uhrík.ĽSNS bude volebnú kampaň do VÚC financovať prostredníctvom transparentného účtu.dodal Kotleba.Kandidatúru na post predsedu NSK ako prvý oznámil Milan Belica, ktorý sa bude o funkciu uchádzať s podporou strany Smer-SD. Svoj úmysel kandidovať už oznámil aj bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre a krajský poslanec Ján Greššo, ktorý je spoločným kandidátom strán Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). SMK nominovala do krajských volieb svojho podpredsedu a poslanca Zastupiteľstva NSK Ivána Farkasa. Ako nezávislý bude kandidovať Peter Oremus, ktorý je v súčasnosti poslancom v krajskom i nitrianskom mestskom zastupiteľstve.Kandidatúru zvažuje aj Tomáš Galbavý zo strany Most-Híd, ktorý by však kandidoval ako nezávislý. Na základe rozhodnutia predsedníctva pôjde do regionálnych volieb samostatne aj SNS, ktorá chce postaviť vlastného kandidáta na predsedu kraja.