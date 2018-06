Na potravinársky priemysel v SR majú silný ekonomický vplyv reťazce

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júna (TASR) - V postavení potravinárskeho priemyslu na trhu a v obchode pretrváva situácia silného ekonomického postavenia obchodných reťazcov. Až 86 % tržieb za potraviny ide práve cez ich prevádzky. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v informatívnej správe, s ktorou by sa 25. júna mala oboznámiť Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR.Aktuálne je podľa správy podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní približne 40-%.upozornil ďalej agrorezort v "Informácii o priebehu plnenia Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 až 2020, ktorá hodnotí stav slovenského potravinárskeho priemyslu za roky 2012 až 2016.Podľa materiálu MPRV sú na Slovensku mliekarenský a mäsový priemysel aj naďalej nosnými odbormi potravinárstva, silné zastúpenie má tiež pekárensko–cukrárenský a pečivárenský výrobný odbor, ako aj pivovarnícko-sladovnícky priemysel. Nízky podiel na celkovej potravinárskej výrobe naďalej vykazuje liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel a tukový priemysel. V porovnaní s rokom 2012 prišlo v roku 2016 k posilneniu podielu mliekarenského a mäsového, pivovarnícko-sladovníckeho, pekárensko–cukrárenského a hydinárskeho odvetvia.MPRV SR predkladá na rokovanie HSR SRna základe uznesenia vlády z konca roku 2014. Koncepciu rozvoja potravinárskeho priemyslu na roky 2014 až 2020 schválila vláda SR uznesením 5. novembra 2014. Zámerom koncepcie potravinárstva bola analýza potravinárskeho priemyslu a jeho výrobných odvetví, definovanie strategických oblastí, cieľov a opatrení smerujúcich k rastu jeho efektívnosti a konkurencieschopnosti na európskom a svetovom trhu. V koncepcii boli podľa MPRV SR stanovené strategické ciele, a to zvýšenie potravinovej sebestačnosti na úroveň 80 % súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku, posilnenie postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.