Na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami bude možné stavať

Bratislava 10. mája (TASR) – Na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami či cestami bude možné uskutočňovať niektoré práce ešte predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovací proces. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorú dnes odobrila vláda. Parlament by mal o nej rokovať v zrýchlenom režime a účinnosť novely je navrhnutá od 15. mája tohto roku.Právnu normu na rokovanie kabinetu predložil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že jej cieľom je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest. Zároveň sa však podľa rezortu dopravy majú zachovať adekvátne možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené.Novelou sa tak zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožní pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.vysvetlilo ministerstvo dopravy.Inštitút predbežnej držby podľa rezortu v žiadnom prípade neupravuje podmienky vyvlastnenia. Predbežnú držbu možno podľa novely priznať iba vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutie účelu vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním doterajších práv vyvlastňovaného. Zároveň môže byť povolený iba taký rozsah prác, po ktorých je možné vrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu.Súčasne sa novelou zavádza, že odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok a zároveň sa vylučuje možnosť správneho súdu priznať odkladný účinok žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe. Vyvlastňovaný má však za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu." dodalo ministerstvo dopravy.Problémy s výkupom pozemkov minister Érsek minulý týždeň priznal v prípade bratislavského obchvatu, ktorý má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Na pozemkoch pod obchvatom chce podľa neho každý čo najviac zarobiť.konštatoval. Sú, samozrejme, podľa neho úseky, ktoré sú vysporiadané, ale ako problémové označil napríklad pozemky pod križovatkou Ketelec či pod napojením diaľnice D4 na diaľnicu D1. Avizoval prípadné riešenie problémov s pozemkami na úrovni vlády či parlamentu.